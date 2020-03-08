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Arabistan genelinde Kovid-19 nedeniyle eğitime ara

Suudi Arabistan genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitime ara verildi.
 08 Mart 2020 22:18
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Arabistan genelinde Kovid-19 nedeniyle eğitime ara

Suudi Arabistan'da korona virüsü nedeniyle yarından itibaren bir sonraki duyuruya kadar tüm okullarda ve eğitim kurumlarında çalışmaların askıya alındığı duyuruldu.

Korona virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, virüse karşı alınan önlemler de artıyor. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, korona virüsünün (COVID-19) yayılmasını önleme amacıyla, yarından itibaren bir sonraki duyuruya kadar tüm okullarda ve eğitim kurumlarında çalışmalar askıya alındı.

Öte yandan, Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada 4 kişide daha korona virüsü tespit edilmesinin ardından ülkedeki vaka sayısının 11'e yükseldiği belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
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