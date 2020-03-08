Şırnak'ta bir aşiret daha başlık parasını kaldırdı
|08 Mart 2020 22:30
|Yazdır
Şırnak'ta 15 bin nüfusa sahip Tayyan aşiretinin ileri gelenleri, yeni evlenecek çiftlerin zorlanmaması için çeşitli kararlar aldı. Yapılan anlaşmaya göre yıllardır süren başlık parası geleneği kaldırılırken altın alımlarına ise limit konuldu.
Şırnak'ın Silopi ilçesi Ziristin köyünde bir araya gelen aşiretin ileri gelenleri evlenecek çiftlere kolaylık getirmek için çalışma yaptı. 15 bin nüfusa sahip Tayyan aşiretinin ileri gelenleri, yıllardır süren başlık parası geleneğini kaldırarak çiftlerin üzerlerindeki yükü kaldırdı. Eskiden bir nişan için çeşitli masrafların gelenek halinde geldiği ve bu yüzden çiftlerin evlenmekte zorlandığını belirleyen aşiretin ileri gelenleri, bundan sonra gençlerin daha masrafsız düğün yapabilecekleri hususunda karar kıldı. Hazırlanan listede düğünlerde, 1 çift 60 gram bilezik, 70 santimetre 50 gram zincir, 1 çift küpe ve 3 adet yüzük, 3'er adet takım elbise, ayakkabı ve çanta ve ufak masrafların yapılacağı belirtildi.
Şırnak genelinde nüfusu 15 bini aşkın Tayyan aşireti ileri gelenleri hazırlanan listenin altına imza atarak, aşiretin her kolunun temsilcisine birer nüsha verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|100 yaşındaki Çinli korona virüsünü yendi
08 Mart 2020 23:34
|Erdoğan, Diyarbakır annelerinin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
08 Mart 2020 23:21
|Prof. Dr. Naci Görür: Adalar fayı çatırdıyor
08 Mart 2020 22:36
|Göçmenlerin sınırda bekleyişi sürüyor
08 Mart 2020 22:12
|Eşinin çay ocağını işletip, çocuklarını okutuyor
08 Mart 2020 18:43
|'Yapamazsın' diyenlere inat vazgeçmedi!
08 Mart 2020 17:43
|Balık havuzuna düşen küçük Beren toprağa verildi
08 Mart 2020 17:18
|Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
08 Mart 2020 17:14
|Şehit Astsubay Esma Çevik'in ailesine anlamlı ziyaret
08 Mart 2020 16:46
|Fobisini yendi, 4 bin sürücüyü trafiğe çıkardı
08 Mart 2020 16:41