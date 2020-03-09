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9 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları

 09 Mart 2020 00:05
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9 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dikmen Hakimevi'nde "Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü" imzalayacak.

(Ankara/10.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Belediyeler Birliği hizmet binasında düzenlenecek "Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Ticaret Odası'nda Ege Turizm Planı Değerlendirme ile Tarihi Kemeraltı toplantılarına katılacak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le görüşecek.

(İzmir/10.00/13.30/16.00)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Denizli ve Uşak iş dünyasıyla bir araya gelecek.

(Denizli/11.00/Uşak/16.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesince verilecek "fahri doktora" payesini alacak, Akademik Biniş Töreni ile Kadın Çobanlara Plaket Takdimi Töreni'ne katılacak, Isparta Ticaret Odasında sektör temsilcileriyle bir araya gelecek, İzmir'de Tarımda Kadın Girişimciliği Çalıştayı'na iştirak edecek.

(Isparta/09.00/10.45/İzmir/15.00)

3- TÜİK, şubat ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl (1785 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesini gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci izleniyor.

(Ankara/İdlib/Halep)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Pekin/Ankara)

3- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından verilecek 6. Uluslararası İyilik Ödülleri'nin bu yılki sahiplerini, Vakıf merkezinde düzenlenecek basın toplantısıyla açıklayacak.

(Ankara/10.30)

2- Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Kamu Denetçiliği Kurumu heyeti, Edirne'deki sınır kapıları ve sınır köylerine yönelik ziyaretlerinin ardından hazırladıkları raporu kamuoyuyla paylaşacak.

(Ankara/11.30)

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

4- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattında ve Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor.

5- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)
Anadolu Ajansı
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