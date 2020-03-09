Magandalara örnek ceza

İstanbul Güngören geçtiğimiz günlerde asker uğurlama sırasında bir grup gencin trafik terörüne sahne olmuştu. Motosiklet ve otomobillerle sokak arasında toplanan bir grup genç, yüksek sesli müzikle vatandaşlara rahatsızlık verdikten sonra halay çekerek konvoy halinde araçlarla yola çıkmıştı. Konvoy bir süre sonra ilçedeki alt geçitte durarak yolu trafiğe kapatmış ve askere gidecek olan arkadaşlarını havaya fırlatmıştı. O esnada gruptaki bazı magandalar patinaj çekerek ortalığı dumana boğmuş ve devamında abartı egzoz kullanarak trafikte tek tekerlek üzerinde gitmişti. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı.

Görüntüleri incelemeye alan polis, otomobil sürücüsü Muhammed Salih A. ile motosiklet sürücüleri Mehmet M., Aytekin Y., Ece K. ve erkek arkadaşı Emrullah Emin E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Sürücülere "Kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, ses müzik cihazlarını yönetmelikte belirtilen şartlar dışında bulundurmak ve kullanmak, sürücülerin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları araçları sürmesi, kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el frenini çekmek, araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek, araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek" suçlarından toplam 8 bin 449 lira para cezası kesildi.

HAPİS DE GELECEK

Emrullah Emin E'nin aday sürücü olması ve sürücü belge puanının 75 puanı aşması nedeniyle ehliyeti süresiz olarak iptal edildi. Sürücüler Muhammed Salih A, Mehmet M, Aytekin Y. ve Emrullah Emin E, "Kara, deniz, hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden adli işlem yapılmak üzere ilgili polis merkezlerine teslim edildi.