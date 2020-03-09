1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kadına 4x4'lük koruma geliyor

Aile, Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlığı kadına yönelik şiddetin önlenmesi için 8 maddeden oluşan entegre bir mücadele seferberliği başlatıyor.
 09 Mart 2020 07:34
Yazdır
Kadına 4x4'lük koruma geliyor

1- Pop-Up sistemi gelecek: Hakim ve savcılar şiddet uygulayanlarla ilgili ayrı illerde ayrı şikayetler ve tedbir kararlarını daha önce göremiyordu. Artık UYAP üzerinden POP-UP sistemiyle, şüpheli hakkında daha önce hükmedilen tedbirlerin hepsi görülecek.

2- Yerli elektronik kelepçe: İçişleri Bakanlığı, elektronik kelepçe uygulamasının yaygınlaştırılması yönünde başlattığı çalışmaları hızlandıracak. Caydırıcı tedbirler daha etkin uygulanabilecek.

3- Hakimlerden öfke kontrolü tedbiri: Şiddet uygulayan kocalar için uzaklaştırma gibi tedbir kararları alınıyordu. Artık şiddet uygulayana özellikle öfke kontrolü, stresle başa çıkma gibi tedaviler için sağlık kurumlarına yönlendirme yapılacak.

4- Zorla tedavi kararı: Şiddet uygulayan madde bağımlısı kocalar için tedavi isteğe bağlıydı. Kişi ihtar ediliyordu. Artık dayakçı koca kolluk marifetiyle götürülerek tedavi ettirilecek.

5- İfade alan polis değişmeyecek: İçişleri Bakanlığı aile içi şiddetle mücadele büro amirlikleri kurmuştu. Adalet Bakanlığı'nın önerisiyle eğitim alarak burada görevlendirilen amirler ve polisler asla değiştirilmeyecek.

6- Sağlık Bakanlığı da UYAP'a entegre olacak: Sağlık Bakanlığı tedavi aşamasında şiddet olayının bir parçası ancak Adalet Bakanlığı UYAP sistemine entegre değil. Bu sebeple şiddet gören eşlerle ilgili alınan kararlar ve tedavi süreçlerinde bilgi sahibi olamıyor. Bakanlık artık UYAP'a entegre edilecek.

7- Karakollarda psikologlar olacak: Adalet Bakanlığı karakollarda ifade alan polislerin yanında sosyal çalışmacılar ve psikologların olmasını da istedi. İçişleri Bakanlığı konuyu masaya yatırdı.

8- Kadın hakim ve savcı: Kadına şiddet davaları için HSK'dan kadın hakim ve savcıların görevlendirilmesi ve bu hakim ve savcıların başka davalara bakmaması gündemde.

YELDA GÖKDAĞ
Akşam
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dolandırılan General: Basiretim bağlandı
09 Mart 2020 08:06		 Yurt dışından dönenlere '14 gün kuralı'
09 Mart 2020 07:50
Kadın girişimci sayısı 142 bine ulaştı
09 Mart 2020 07:48		 Arazi anlaşmazlığı tartışmasında katliam: 3 ölü 4 yaralı
09 Mart 2020 07:35
Taksim'deki izinsiz 8 Mart gösterilerinde 34 kişi gözaltına alındı
08 Mart 2020 23:27		 Müteahhitle apartman sakinlerinin koku kavgası: 2 ölü
08 Mart 2020 18:16
Yener öğretmen evinde ölü bulundu
08 Mart 2020 18:11		 Kadınlar günü gezisi dönüşü kaza: 39 yaralı
08 Mart 2020 14:50
Esrarla yakalanan hemşire adliyeye sevk edildi
08 Mart 2020 14:18		 Kardeşini öldürmediğini söylemişti... DNA örneği de eşleşmedi
08 Mart 2020 12:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ali Babacan'ın partisindeki isimler belli oldu
Arazi anlaşmazlığı tartışmasında katliam: 3 ölü 4 yaralı
Oy pusulası PKK sığınağında
Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüs bilgilendirmesi
Pakdemirli: Siz yeter ki ekmeye devam edin
Altın yumurtlayan güvercin
Mali yönden ceza verilen öğretmene hak etmiş olduğu ilave kademeler verilebilir mi?
Kadına 4x4'lük koruma geliyor
İstanbul Havalimanı koronavirüs salgınından etkilendi
'Komedi filmleriyle tedavi olduk'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kolaçan etmek 1
Ecem Erkek 2
08.03.2020 sivasspor vs galatasaray maçı 2
marcelo saracchi'nin kırmızı kart görmemesi 2
Faruk Duman 2
şenol güneş'in fenerbahce'nin teknik direktörü olması 1
çerezza kokteyl 1
04.03.2020 tbmm'de ak parti-chp kavgası 1
kerim tekin 2
unutulmaz film ve dizi replikleri 1
SON İLANLAR
TÜBİTAK 1 personel alacak
Güney Ege Kalkınma 7 personel alacak
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak
Yargıtay sözleşmeli 3 personel alacak
Selçuk Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi 27 İşçi Alacak
Helal Akreditasyon Kurumu 15 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam