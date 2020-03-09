'Ağırel' hakkında 'sahte mahkeme kararı belgesi' soruşturması
Şehit olan MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel hakkında, "serbest bırakma" yönünde sahte mahkeme kararı hazırlanıp paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı
|09 Mart 2020 07:44
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şehit olan MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel hakkında, "serbest bırakma" yönünde sahte mahkeme kararı hazırlanıp paylaşılması üzerine soruşturma başlattı.
AA'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte mahkeme kararını hazırlayıp yayanlar hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma yürütecek.
Bu arada, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin tutuklama kararına, şüpheli ve avukatlarının imzadan imtina ettikleri gerekçesiyle tutanak tutuldu.
Tutanakta, şu ifadelere yer verildi:
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