Yurt dışından dönenlere '14 gün kuralı'
|09 Mart 2020 07:50
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "yurt dışı dönüşleri için 14 gün kuralı" başlığıyla şu tedbirleri sıraladı:
"Yurt dışından son 14 gün içinde dönenler, buradaki ilk 14 günlerini evlerinde geçirmelidir. Bulunulan ortam sık sık havalandırılmalıdır. Mümkün olan en az kişiyle temas kurulmalıdır. Yaşlı ve kronik hastalarla temas kurulmamalıdır. Eller normal sabunla sık sık yıkanmalıdır. Evden çıkılacaksa mutlaka maske takılmalıdır. Soğuk algınlığı belirtisinde sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Rapor almak gerekiyorsa sağlık kuruluşları yetkilidir."
"Sorumluluk büyük, tedbirler çok basit. Lütfen uyalım"
Söz konusu paylaşımda "Sorumluluk büyük, tedbirler çok basit. Lütfen uyalım." çağrısında bulunan Bakan Koca, koronavirüsle ilgili detaylı bilgiye Bakanlığın "www.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşılabileceğini belirtti.
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