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Benzin ve motorinde büyük indirim kapıda

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen ve yaklaşık 7 saat süren OPEC toplantısında ek üretim kesintisi kararında uzlaşılamamasının ardından petrol fiyatlarında büyük düşüş yaşandı.
 09 Mart 2020 08:35
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Benzin ve motorinde büyük indirim kapıda

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen ve yaklaşık 7 saat süren OPEC toplantısında ek üretim kesintisi kararında uzlaşılamamasının ardından petrol fiyatlarında büyük düşüş yaşandı.

8 DOLAR İNDİRDİLER

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerinin anlaşmaya varamamasının ardından Suudi Arabistan nisan ayı kontratlarında ilk etapta 8 dolarlık düşüş gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan'ın bu hamlesi sonrası Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 25 düşerek 2016'dan bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

BİLEK GÜREŞİNE DÖNDÜ

Koronavirüs sonrası petroldeki hamleleri Suudi Arabistan ile Rusya arasında yaşanan bir bilek güreşine benzeten piyasa uzmanları petroldeki büyük düşüşün iç piyasadaki akaryakıt tarafına da ciddi indirim olarak yansımasını bekliyor.

ORTALAMA 40 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR

yenisafak.com'a konuşan uzmanlar, yurt dışı ürün fiyatlarında açılış rakamlarında ortaya çıkan çöküş hareketi sonrası 10 Mart Salı'yı 11 Mart Çarşamba'ya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere hem motorin hem de benzin tarafında ortalama 40 kuruşluk indirim bekliyor.

Kenan Biter

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Yeni Şafak
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