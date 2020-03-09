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Ali Babacan parti dilekçesini bugün verecek

Yeni parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan, bugün İçişleri Bakanlığı'na resmi başvurularını yapacaklarını açıkladı. "Mevcut durumda bu ülkenin refaha ulaşması mümkün görünmüyor" diyen Babacan, "Yeniden özgürlük, yeniden demokrasi dememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı
 09 Mart 2020 08:39
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Ali Babacan parti dilekçesini bugün verecek

Parti kurma hazırlığı içinde olan Ali Babacan, bugün dilekçesini vereceklerini açıkladı. Babacan, "İçişleri Bakanlığı'na dilekçe veriliyor, 90 kişilik kurucular kurulu bugün dilekçemizi veriyor. Partimizin tüzüğü ve programının son halini verdik. Bu sabah da heyetimiz resmi başvurumuzu yapacak" dedi.

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan Babacan parti kuruluş çalışmaları hakkında bilgi verdi. Partinin ismini açıklamayan Ali Babacan, "Partinin ismi çarşamba günü lansmanda teyit edeceğiz, o gün açıklayacağız. Çok sayıda isim var. Demokrasi ve Atılım Partisi doğru" ifadelerini kullandı.

"YENİDEN ÖZGÜRLÜK, YENİDEN DEMOKRASİ"

"Mevcut durumda bu ülkenin refaha ulaşması mümkün görünmüyor" diyen Babacan, "Refah seviyesi artmış, özgürlük ortamının arttığı bir ülke istiyoruz. Bu yaparken yeniden özgürlük, yeniden demokrasi dememiz gerekiyor. Türkiye'de sorunlar konuşulamıyor. Türkiye'de sadece hapiste değil, tecrit edilmiş gazeteciler var. Parti programını çarşamba günü paylaştığımızda birinci sayfa basın özgürlüğü, tüzüğümüz birinci sayfa basın özgürlüğü. Sorun var diyeni susturuyorsanız, bu ülke sorunlarını konuşamıyor demektir. Problemlerini konuşamayan ülkenin çözüm ülkesi beklenemez" diye konuştu.

YÖNETİM SİSTEMİ TARTIŞMASI

"Türkiye'nin temelinde kötü yönetim yatıyor" diyen Ali Babacan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında şunları söyledi:

"Geniş bir mutabakatla sistem oluşturulur. Çok önemli ama düzeltmek o kadar zor değil. Bu yönetim anlayışıyla ilgili. Yönetenler hukuk içinde mi, Meclis çalışıyor mu... Meclis'in denetim fonksiyonunun çalışır olması gerekir. Sistemde önemsizleşmiş durumda. Sistem değişikliği öncesi de pek çok sorun vardı. Büyük bir potansiyel varken, Türkiye, içinde bulunduğu şartları hak etmiyor."
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