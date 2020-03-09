Muş'lu küçük dahiye verilen sözler unutuldu
|09 Mart 2020 08:50
|Yazdır
UMUTLAR KISA SÜREDE TÜKENDİ
8 yaşındaki Bager'in babası Mehmet Çalışçı, ünlü piyanist Fazıl Say'la buluşmanın ardından herkes tarafından aranılıp sorulunca çok mutlu olduklarını söyledi. "Çok umutlanmıştık ancak yoğun ilgi çok kısa süre sürdü" diyen baba Çalışçı, müzik eğitimi için destek sözü veren vakıfların da bir daha arayıp sormadığını belirtti.
Bager'in besteci ve piyanist Fazıl Say'la tanışma hayali, 14 Haziran 2019'da gerçekleşmişti.
Muş'lu Bager Çalışçı, gerekli eğitimleri alabilirse Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü'nde okumak istiyor.
TEK UMUT KİTAPTAN GELECEK GELİR
Aile bunun üzerine geliri Bager'in eğitimine harcanmak üzere Berhan Aksel Kurugen tarafından kaleme alınan 'Bir Dahinin Doğuşu' adlı kitap projesine destek oldu. Bager'in eğitimi artık kitaptan elde edilecek gelire bağlı. Baba Çalışçı "Ona notaları öğretmeye çalışıyorum. Ancak bu hiç kolay değil" diyor.
BÜLENT ŞANLIKAN
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Fındık'ın önlüğü, okuldaki kulübesine asıldı
09 Mart 2020 10:40
|Zabıtayı görünce dili açıldı, kulakları duymaya başladı
09 Mart 2020 10:38
|İstanbul Havalimanı koronavirüs salgınından etkilendi
09 Mart 2020 07:30
|Altın yumurtlayan güvercin
09 Mart 2020 07:10
|'Komedi filmleriyle tedavi olduk'
09 Mart 2020 06:41
|Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
09 Mart 2020 06:30
|100 yaşındaki Çinli korona virüsünü yendi
08 Mart 2020 23:34
|Erdoğan, Diyarbakır annelerinin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
08 Mart 2020 23:21
|Prof. Dr. Naci Görür: Adalar fayı çatırdıyor
08 Mart 2020 22:36
|Şırnak'ta bir aşiret daha başlık parasını kaldırdı
08 Mart 2020 22:30