AB'de böyle kıvırma görülmedi
|09 Mart 2020 09:02
|Yazdır
URSULA VON DER LEYEN
2015: AB'nin etrafını çitlerle çevirmek değerlerimize ihanettir
2020: Her ne pahasına olursa olsun sınırlarımızı korumalıyız
ARMIN LASCHET
2015: AB sınırlarına gelen hiç kimse geri çevrilmemeli
2020: 2015'teki kitlesel dalga kesinlikle tekrarlanmamalı
EVİNE MÜLTECİ ALMIŞTI
2015 yılındaki kitlesel mülteci göçünde Yunanistan'ın sınırları kapatmak istemesine tepki gösteren Leyen, "Avrupa'nın etrafını çitlerle çevirmek, temel değerlerimize ihanettir" demiş, mültecilere evini bile açmıştı. AB Komisyonu Başkanı bugün ise Yunanistan'ın sınırlarının "her ne pahasına olursa olsun" korunmasını istiyor.
LASCHET DE AYNI
Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet de 2015'te hiç kimsenin geri çevrilmemesini ve herkesin iltica hakkının incelenme hakkına sahip olduğunu savunmuştu. CDU Başkanlığına aday olan Lachet bugün, "AB'nin dış sınırları korunmalı. AB Yunanistan'a sınırlarının korunması için yardım etmeli" diyor.
"TÜRKİYE'DE KALSINLAR"
İnsanların gruplar halinde başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerine gelebileceği intibasının uyandırılmaması gerektiğini söyleyen Laschet, "Türkiye tarafının yaşam koşulları mültecilerin orada kalıp yaşayacakları biçimde şekillendirilmeli" sözleriyle bir de akıl vermeye kalktı.
ZULME DESTEK VERDİ
Alman Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi genel başkanı Markus Söder, sığınmacılara karşı tavrı Nazi zulmünü hatırlatan Yunanistan'ın desteklenmesini istedi. Mustafa AKBABA / MÜNİH
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Rus askeri heyetle icra edilecek toplantı Salı günü Ankara'da başlayacak'
09 Mart 2020 10:45
|Abdullah Gül'e yakın isimlerden Ali Babacan'a tepki: Kandırıldık
09 Mart 2020 10:33
|Turizm Bakanlığı turizm alanındaki artışların verilerini açıkladı
09 Mart 2020 10:27
|Rejimin İdlib'deki ateşkese yönelik ihlal teşebbüslerine yakın takip
09 Mart 2020 09:53
|Özel harekatçılar, Yunan sınırında gece gündüz devriyesini sürdürüyor
09 Mart 2020 09:51
|Almanya reşit olmayan mülteciler hakkında karar verdi
09 Mart 2020 09:48
|Yunan askerlerinin meskun mahal gözetmeden ateş etmesi görüntülendi
09 Mart 2020 09:26
|Ali Babacan parti dilekçesini bugün verecek
09 Mart 2020 08:39
|'Ağırel' hakkında 'sahte mahkeme kararı belgesi' soruşturması
09 Mart 2020 07:44
|Pakdemirli: Siz yeter ki ekmeye devam edin
09 Mart 2020 02:28