AB'de böyle kıvırma görülmedi

URSULA VON DER LEYEN

2015: AB'nin etrafını çitlerle çevirmek değerlerimize ihanettir

2020: Her ne pahasına olursa olsun sınırlarımızı korumalıyız

ARMIN LASCHET

2015: AB sınırlarına gelen hiç kimse geri çevrilmemeli

2020: 2015'teki kitlesel dalga kesinlikle tekrarlanmamalı

EVİNE MÜLTECİ ALMIŞTI

2015 yılındaki kitlesel mülteci göçünde Yunanistan'ın sınırları kapatmak istemesine tepki gösteren Leyen, "Avrupa'nın etrafını çitlerle çevirmek, temel değerlerimize ihanettir" demiş, mültecilere evini bile açmıştı. AB Komisyonu Başkanı bugün ise Yunanistan'ın sınırlarının "her ne pahasına olursa olsun" korunmasını istiyor.

LASCHET DE AYNI

Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet de 2015'te hiç kimsenin geri çevrilmemesini ve herkesin iltica hakkının incelenme hakkına sahip olduğunu savunmuştu. CDU Başkanlığına aday olan Lachet bugün, "AB'nin dış sınırları korunmalı. AB Yunanistan'a sınırlarının korunması için yardım etmeli" diyor.

"TÜRKİYE'DE KALSINLAR"

İnsanların gruplar halinde başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerine gelebileceği intibasının uyandırılmaması gerektiğini söyleyen Laschet, "Türkiye tarafının yaşam koşulları mültecilerin orada kalıp yaşayacakları biçimde şekillendirilmeli" sözleriyle bir de akıl vermeye kalktı.

ZULME DESTEK VERDİ

Alman Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi genel başkanı Markus Söder, sığınmacılara karşı tavrı Nazi zulmünü hatırlatan Yunanistan'ın desteklenmesini istedi. Mustafa AKBABA / MÜNİH