Uyuyarak 34 bin TL kazandı
|09 Mart 2020 09:17
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Pek çok video platformu kullanıcılara verdiği reklam payları ile yeni bir mesleğin doğmasına neden olmuş durumda.
YouTuber ya da Twitcher olarak adlandırılan bu kişiler ürettikleri içeriklerin izlenme sayılarına oranla bu platformlardan gelir sağlıyor.
Sponsorluk gelirleri ve kullanıcılardan gelen bağışlar da bu kişilerin hatırı sayılır gelirlerin sahibi olmasını sağlıyor.Onlardan birisi de Mizkif lakablı bir Twitch yayıncısı. Ancak onu bir anda gündeme getiren şey uyuyarak para kazanması.
CNN International'da yer alan habere göre, 300 binden fazla takipçisi olan Twitch yayıncısı Mizkif, yaklaşık 5 saat boyunca uyuduğu bir yayından 5 bin 500 dolar (yaklaşık 34 bin TL) kazandı.
Twitch üzerinden bağış toplama özelliğini aktif hale getiren yayıncı uyuduğu anlarda izleyiciler, farklı miktarlarda bağışlar atarak onu uyandırabilecek şeyler yapmasına imkan tanıdı.
Örneğin bir izleyici bağış yaptığında yayında oldukça yüksek sesli bir video beliriyor ve Mizkif'in uykusunu bölüyordu.
Yaklaşık 5 saatlik uykunun ardından topladığı geliri açıklayan Mizkif, 5 bin 500 dolarlık gelirinin bir kısmını bir kullanıcına oyun konsolu hediye ederek değerlendirdi.
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