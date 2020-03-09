Almanya reşit olmayan mülteciler hakkında karar verdi
Almanya, Yunanistan'a yardım etmek adına reşit olmayan göçmenleri ülke topraklarına alma kararı verdi
|09 Mart 2020 09:48
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