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Özel harekatçılar, Yunan sınırında gece gündüz devriyesini sürdürüyor

Özel harekat polislerinin sınırdaki devriyeleri kara ve nehirden sürüyor.
 09 Mart 2020 09:51
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Özel harekatçılar, Yunan sınırında gece gündüz devriyesini sürdürüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Yunanistan'ın geri itmelerini önlemek amacıyla tam donanımlı 1000 özel harekat polisi geçen hafta bölgede göreve başlamıştı.

Karada zırhlı araçlarla, doğal sınır konumundaki Meriç Nehri'nde ise zodyak botlarla devriyelerini sürdüren özel harekatçılar geri itmelerin yapılacağı alanları gözlüyor.

Özel harekat polisleri 24 saat esasıyla görev yapıyor.

Yunanistan'ın uluslararası sözleşmelere aykırı olarak ülkesine ayak basan sığınmacıları kayıt altına almak yerine darbederek, elbiselerini alarak Türkiye'ye zorla göndermesi pek çok kez görüntülenmişti.
Anadolu Ajansı
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