Belediyenin örnek ilanına birkaç küçük öneri

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 06 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de 134 kadroluk personel alım ilanı yayımlanmıştır.

Söz konusu ilanı incelediğimizde; 37 Mühendis, 12 Tekniker, 6 Mimar, 3 Şehir Plancısı, 1 Grafiker, 2 İstatistikçi, 1 Sanat Tarihçisi, 1 Hemşire, 3 Veteriner, 1 Diyetisyen, 2 Çocuk Gelişimcisi, 3 Psikolog, 1 Fizyoterapist, 3 Sosyal Hizmet Uzmanı, 5 Tahsildar, 46 VHKİ ve Bilgisayar İşletmeni, 2 Avukat, 3 İmam ve 2 Gassal olmak üzere birçok farklı alanda kişiye özel düzenleme içermeyen ve oldukça geniş katılıma imkan verildiği görülmektedir.

Bu nedenle, Belediyenin personel alım ilanı birçok kamu kurumuna nazaran örnek durumdadır.

Ancak, ilanda yer alan kadrolarla ilgili olarak birkaç küçük önerinin yapılmasında da fayda bulunmaktadır.

1- Dört sıra numaralı ilanda "Lisans düzeyinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerin Ulaştırma ve Haberleşme Mühendisliği Lisans programından mezun olmak" şartı aranmıştır. Ancak, bizim bildiğimiz kadarıyla "Ulaştırma ve Haberleşme Mühendisliği" diye bir lisans programı bulunmamaktadır. Üç kadroluk bu ilanın bir kez daha gözden geçirilmesinde fayda bulunmaktadır.

2- Üç sıra numaralı ilanda "Lisans düzeyinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerin Harita Mühendisliği Lisans programından mezun olmak" şartı yer almaktadır. Ancak, bilebildiğimiz kadarıyla 2009 yılında yapılan düzenleme ile Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünün adı Harita Mühendisliği olarak değiştirilmiştir. Hatta, bazı üniversitelerde ise Geomatik Mühendisliği olarak eğitim öğretim devam etmektedir. Dolayısıyla, geniş bir katılıma imkan vermek amacıyla Harita Mühendisliğine ilave olarak, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ile Geomatik Mühendisliği bölümleri de ilana eklenebilir.

3- On dört sıra numaralı ilanda "Meslek Yüksekokullarının Elektronik ve Otomasyon Ön Lisans programından mezun olmak" şartı bulunmaktadır. Fakat, YKS kılavuzlarına baktığımızda böyle bir bölüm uzun bir süredir mezun vermemektedir. Bu bölümün "Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi" adı altında öğrenci yetiştirerek mezun verdiği görülmektedir.

4- On sekiz sıra numaralı ilanda "Fakültelerin, İstatistik ve Ekonometri Lisans programlarından mezun olmak" şartı yer almaktadır. Burada sanırım doğrusu "İstatistik veya Ekonometri" olarak yazılması gerekirken "İstatistik ve Ekonometri" şeklinde yazılmıştır. Düzeltilmesinde fayda bulunmaktadır.