17 yaşındaki genç iş yerinde öldürüldü
|09 Mart 2020 09:59
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Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 17.30 sularında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Halef Elgaz, kuzeni F.A. ile bakkal dükkanı önünde otururken, yanlarına T.K., isimli bir şahıs geldi. T.K., iddiaya göre birden belindeki silahı çıkarıp Elgaz'ın boynuna ve göğsüne ateş etmeye başladı. Elgaz, aldığı kurşunlar sonucunda kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada saldırgan T.K., kuzenine müdahale etmeye çalışan F.A.'yı da engellemeye çalıştı.
Saldırgan daha sonra bir alt sokağa inerek beklemeye başladı. F.A. ise kanlar içinde kalan kuzeninin başında bekleyip, polise haber verdi.
Haber verilmesi üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı Elgaz'ı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan 17 yaşındaki genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri ise saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Saldırı sonucu hayatını kaybeden Elgaz'ın cenazesi ise Ayazağa Mezarlığına defnedildi.
Saldırganın gelip hiçbir şey konuşmadan silah sıktığını belirten görgü tanığı F.A., "Biz dükkanın önünde oturuyorduk. Halef'in önce boynuna, sonra karnına sıktı, kaçtı. Daha önce hiç görmedim. Direkt geldi sıktı" dedi.
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