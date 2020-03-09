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100 yaşındaki Çinli, koronavirüsü yendi

Vuhan'da 100 yaşında bir Çinli, koronavirüsü yenen en yaşlı insan olarak kayıtlara geçti.
 09 Mart 2020 10:11
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100 yaşındaki Çinli, koronavirüsü yendi

Çin'de ortaya çıkmasının ardından dünya genelinde 3 bin 800'den fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü yenen en yaşlı insan, 100 yaşındaki bir Çinli oldu. Virüs teşhisi konulmasıyla beraber 24 Şubat'ta Vuhan'da bir hastaneye kaldırılan 100 yaşındaki adam, iyileşmesinin ardından taburcu edildi.

ALZHEİMER, HİPERTANSİYON VE KALP PROBLEMİ VAR

Yaşlı adamın, alzheimer, hipertansiyon ve kalp problemlerinin de olduğu açıklanırken, tedavisinde anti-viral ilaçlar, plazma transfüzyonları ve geleneksel Çin tıbbı kullanıldığı belirtildi. Yaşlı adamla beraber 80 hastanın daha iyileşerek, taburcu edildiği bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
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