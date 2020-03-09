Fenerbahçe yeni hocasıyla söz kesti
|09 Mart 2020 10:20
|Yazdır
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut'la söz keserken genç teknik adam sezon sonunda sarı-lacivertli takımın başında olacak.
Taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi sona ermişti. Yoluna yardımcı hocalar ve tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun katkılarıyla devam eden Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör konusunda kritik gelişmeler yaşandı.
Erol Bulut'la söz kesildi
Akşam'ın haberine göre; şu anda Alanyaspor'u çalıştıran ve bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Erol Bulut'la söz kesildiği öğrenildi. Alanya'yla mukavelesi bu sezon sonunda bitecek Bulut, büyük bir ihtimalle 34. haftanın ardından göreve başlayacak.
Yardımcı hocalarla devam edilecek
Bitime 9 hafta kala çok büyük bir sürpriz yaşanmazsa Fenerbahçe yardımcı hocalarla birlikte bitiş çizgisini görecek. Ancak bu süreçte Alanyaspor, Erol Bulut'la yollarını ayırırsa genç hocanın Fenerbahçe dönemi daha erken başlayabilir.
Avcı operasyonu rafa kalktı
Beşiktaş'tan ayrılan Abdullah Avcı da bir ara listeye eklenmişti. Ancak Sarı-Lacivertli taraftarların tamamına yakını Avcı'ya sıcak bakmadığı için bu operasyon rafa kaldırıldı. Şu anda sadece Erol Bulut'un ne zaman takımın başına geçeceği konuşuluyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Galatasaray yenilmezlik serisini 9'a çıkardı
08 Mart 2020 21:03
|Kadınlar Günü'nde yeşil sahalar onlara emanet
08 Mart 2020 18:31
|Çobanlık yapan Veysel, Türkiye üçüncüsü oldu
08 Mart 2020 18:26
|Fenerbahçe puanı 90+2'de kurtardı!
07 Mart 2020 22:00
|Türk kadın yüzücüden Güney Afrika'da büyük başarı
07 Mart 2020 20:36
|Brezilyalı futbolcu Ronaldinho tutuklandı!
07 Mart 2020 13:00
|Fenerbahçe'de Abdullah Avcı dönemi
06 Mart 2020 16:30
|Alex de Souza'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
06 Mart 2020 16:04
|Korona virüsü Başakşehir'i de vurdu!
06 Mart 2020 15:01
|Mircea Lucescu: Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım
06 Mart 2020 08:16