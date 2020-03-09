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Turizm Bakanlığı turizm alanındaki artışların verilerini açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Ocak 2020 dönemi konaklama istatistiklerini, Türkiye genelindeki Bakanlık işletme ve belediye belgeli tesislere geliş yılın ilk ayında, bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 10,5 arttı ve 4,64 milyona ulaştı. Geceleme sayısı da yüzde 10,6 artışla 9,68 milyon oldu" açıklamasında bulundu.
 09 Mart 2020 10:27
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Turizm Bakanlığı turizm alanındaki artışların verilerini açıkladı

- Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Ocak 2020 dönemi konaklama istatistiklerini, Türkiye genelindeki Bakanlık işletme ve belediye belgeli tesislere geliş yılın ilk ayında, bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 10,5 arttı ve 4,64 milyona ulaştı. Geceleme sayısı da yüzde 10,6 artışla 9,68 milyon oldu" açıklamasında bulundu.

09.03.2020 10:21:47 TSI

NNNN
İhlas Haber Ajansı
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