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Taksimde 8 Mart'ta gözaltına alınan 34 kadın serbest bırakıldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Taksim Meydanı'nda toplanarak İstiklal Caddesi'ne izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruptan gözaltına alınan 34 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
 09 Mart 2020 11:28
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Taksimde 8 Mart'ta gözaltına alınan 34 kadın serbest bırakıldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Taksim Meydanı'nda toplanarak İstiklal Caddesi'ne izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruptan gözaltına alınan 34 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Valiliği tarafından alınan, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine çıkan bütün yolların akşam saatlerinde kapalı olacağı kararına ilişkin, izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruptan gözaltına alınan 2'si erkek 34 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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