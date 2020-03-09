Seyircisiz maçta Cristiano Ronaldo taraftarı selamlıyor!
|09 Mart 2020 11:45
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Cristiano Ronaldo'dan koronavirüs göndermesi
Cristiano Ronaldo, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan Juventus-İnter maçında ilginç bir görüntüye imza attı. Ronaldo, stad girişinde otobüsten indikten sonra olmayan taraftarları selamladı.
Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo karşılaşma öncesinde koronavirüs göndermesinde bulundu.
OLMAYAN TARAFTARLARI SELAMLADI
Portekizli futbolcu takım otobüsünden stadyuma doğru yürürken taraftarlarla selamlaşma ritüelini gerçekleştirdi.
Ancak Ronaldo'nun selamını verdiği esnada, maçın seyircisiz olması nedeniyle taraftarların olmaması, koronavirüs nedeniyle gönderme yaptığı yorumlarına neden oldu.
Ronaldo'nun bu hareketi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.
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