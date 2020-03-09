1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bir ülke iflas ettiğini duyurdu

Corona virüs nedeniyle dalgalanan küresel piyasalarda bir kötü haber de Orta Doğu'dan geldi. Lübnan, bugün vadesi dolan 1,2 milyar dolarlık borç ödemesini yapamayacağını duyurdu. Lübnan'ın tarihinde ilk kez temerrüde düşeceğini bildiren Diyab, ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını kaydetti
 09 Mart 2020 12:03
Yazdır
Bir ülke iflas ettiğini duyurdu

Lübnan, Eurobond borcunu ödeyemeyeceğini ve temerrüde düştüğünü açıkladı.

Açıklama Lübnan Başbakanı Hassan Diyab'dan geldi.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, bugün vadesi dolacak 1.2 milyar dolarlık borç ödemesini yapamayacaklarını duyurdu. Lübnan'ın tarihinde ilk kez temerrüde düşeceğini bildiren Diyab, ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını kaydetti.

Borçlarını yeniden yapılandırmaya çalışacak olan Lübnan'ın nisan ayında 2 milyar 700 milyon dolarlık bir eurobond tahvili senedi ödemesi daha var.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs NATO'ya da sıçradı
09 Mart 2020 13:20		 Katar'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
09 Mart 2020 13:18
Koronavirüs'e karşı ekonomik tedbirler devrede
09 Mart 2020 11:07		 ABD'de 2 Kongre üyesi hakkında karantina tedbiri alındı
09 Mart 2020 10:46
100 yaşındaki Çinli, koronavirüsü yendi
09 Mart 2020 10:11		 Fransa'da ölü sayısı 19'a, vaka sayısı 1126'ya çıktı
08 Mart 2020 22:24
Arabistan genelinde Kovid-19 nedeniyle eğitime ara
08 Mart 2020 22:18		 Orta Doğu'da da koronavirüs vakaları artıyor
08 Mart 2020 20:58
İtalya'da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 366'ya yükseldi
08 Mart 2020 20:33		 Almanya'da koronavirüs vaka sayısı bini geçti
08 Mart 2020 20:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ali Babacan'ın partisindeki kurucuların tam listesi
Gram altın 338 TL'den döndü
Benzin ve motorinde büyük indirim kapıda
Bir ülke iflas ettiğini duyurdu
Abdullah Gül'e yakın isimlerden Ali Babacan'a tepki: Kandırıldık
Arazi anlaşmazlığı tartışmasında katliam: 3 ölü 4 yaralı
2020'de mahalli idarelerdeki memurlara ilave ödeme ne kadar?
Altın yumurtlayan güvercin
Kadına 4x4'lük koruma geliyor
Aidat rakamları kirayla yarışıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
marcelo saracchi 1
Hiferozmi 2
Ecem Erkek 4
cep telefonuyla bütünleşmek 1
fenerbahce'nin ligden çekilmesi 4
dua ve himmetlerle galatasaray'ı ayağa kaldırmak lazım 1
marcelo saracchi'nin kırmızı kart görmemesi 5
isveçli parti liderinin edirne'de broşür dağıtması 2
ayın enleri 2
06.03.2020 beşiktaş vs ankaragücü maçı 2
SON İLANLAR
Trakya Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Nevşehir Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 1 personel alacak
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak
Yargıtay sözleşmeli 6 personel alacak
Selçuk Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi 27 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam