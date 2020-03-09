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Dolar gün ortası düşüşe geçti

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 09 Mart 2020 12:13
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Dolar gün ortası düşüşe geçti

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,10606,1070
Avro6,96106,9620
Sterlin8,00708,0470
ANKARA
ABD Doları6,07506,1250
Avro6,92006,9800
Sterlin7,94708,0910
Anadolu Ajansı
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