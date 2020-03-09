Çeyrek altın ne kadar?

2020'DE MAHALLİ İDARELERDEKİ MEMURLARA İLAVE ÖDEME NE KADAR? Kamu kurumlarında görev yapan memurlara yapılmayan bazı ödemelerin mahalli idarelerde görev yapan memurlara yapıldığını görüyoruz. Bu bağlamda mahalli idarelerde görev yapan personele ikramiye ödemesi yapılması hem Belediye Kanunu'nda, hem Büyükşehir Belediye Kanunu'nda hem de İl Özel İdaresi Kanunu'nda düzenlenmiştir. Her üç kanunda da farklı tutarlarda da olsa benzer düzenlemelere yer verildiğini görüyoruz. Ayrıca, mahalli idare personeline sosyal denge tazminatı ödemesi de yapılmaktadır. Aşağıda bu konuları detaylarıyla 2020 yılı verilerine göre açıklamaya çalışacağız.