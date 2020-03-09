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TÜBİTAK kapılarını halka açıyor

Bilim ve teknoloji meraklıları, 9-15 Mart döneminde TÜBİTAK'ın enstitülerini ziyaret edebilecek-
 09 Mart 2020 12:55
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TÜBİTAK kapılarını halka açıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın 9-15 Mart döneminde ilk kez açık kapı etkinliği düzenleyeceğini belirterek, "İlham verici söyleşiler, sunumlar ve atölye çalışmaları olacak. Popüler bilim konuları, herkesin anlayabileceği bir dille aktarılacak. Ziyaretçilerimiz depremden koronavirüse, Antarktika çalışmalarımızdan uzay araştırmalarına kadar her konuda bilgi sahibi olabilecek." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında, bilim ve teknoloji meraklıları TÜBİTAK'ın enstitülerini ziyaret edebilecek.

TÜBİTAK'ın Ankara, Gebze ve Antalya'daki yerleşkelerinde gerçekleştirilecek organizasyonlara ilk ve ortaöğretim okulları 9-13 Mart'ta, her yaş grubundan meraklılar da 14-15 Mart'ta katılabilecek.

Ankara'da ve Gebze yerleşkelerinde genel tanıtım sunumlarının ardından, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK BİLGEM, TÜBİTAK UME, TÜBİTAK SAGE ve TÜBİTAK UZAY laboratuvar ve fuaye alanları eş zamanlı gezdirilecek ve atölye çalışmaları düzenlenecek. Öğrenciler merak ettikleri soruları enstitü çalışanlarına sorabilme imkanı bulacak, bilim insanlarıyla söyleşiler gerçekleştirilecek. Hafta sonu Ankara ve Gebze kampüslerinde halka açık etkinlikler düzenlenecek.

TÜBİTAK'ın, Antalya'daki Ulusal Gözlemevi'nde de cumartesi "Halk Günü Etkinliği" yapılacak. Her yaş grubundan meraklılar, gök bilim ve gözlemevleri hakkında ayrıntılı bilgi alabilecek, astronomlarla tanışabilecek ve merak ettikleri soruların cevaplarını arayacak.

- "Şenlik havasında olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Varank, 8-14 Mart'ın tüm dünyada Bilim ve Teknoloji Haftası olarak kutlandığını anımsatarak, "Bu sene düzenleyeceğimiz etkinliklerle bu haftayı adeta bir şenlik havasına büründüreceğiz. Bu kapsamda, ülkemizin 57 yıllık bilim ve teknoloji çınarı TÜBİTAK bir ilke imza atacak. Ankara, Gebze ve Antalya'daki enstitülerimizin kapıları hem okullara hem de 7'den 70'e herkese açık olacak." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK'ın tarihinde ilk defa bir açık kapı etkinliği olarak halk günü düzenlediğine dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"14-15 Mart'ta isteyen tüm vatandaşlarımız TÜBİTAK kampüslerinde neler yapıldığını birebir görme şansına sahip olacaklar, ürünlere dokunacak, laboratuvarları görecek ve bu işi yapan bilim emekçileriyle tanışacaklar. İstiyoruz ki buraları ziyaret eden vatandaşlarımız, TÜBİTAK'ın aslında hepimizin olduğunu hissetsin. Ödenen vergiler bu kampüslerde toplum yararına hizmet edecek işlere dönüşüyor, bunu görsünler. İlham verici söyleşiler, sunumlar ve atölye çalışmaları olacak. Popüler bilim konuları, konunun uzmanları tarafından herkesin anlayabileceği bir dille aktarılacak. Ziyaretçilerimiz depremden koronavirüse, Antarktika çalışmalarımızdan uzay araştırmalarına kadar her konuda bilgi sahibi olabilecek."
Anadolu Ajansı
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