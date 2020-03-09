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TESK: Petrol fiyatlarındaki düşüş pompaya yansıtılmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, petrol fiyatlarındaki tarihi düşüşün pompa fiyatlarına yansıtılması gerektiğini bildirdi.
 09 Mart 2020 12:56
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TESK: Petrol fiyatlarındaki düşüş pompaya yansıtılmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, petrol fiyatlarındaki tarihi düşüşün pompa fiyatlarına yansıtılması gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni petrol fiyatlarına göre benzinin litre fiyatının 5 liraya, motorinin de 4,5 liraya kadar düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri toplantı sonrasında petrol fiyatlarının hızla düştüğüne işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Enflasyon hesaplamasında birçok kalem akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Enflasyonu düşürmek için sıkı maliye ve para politikası uyguladığımız bu dönemde petrol fiyatlarındaki düşüş acil olarak pompaya yansıtılmalı. Ülke olarak en büyük ithalatı enerji sektöründe yapıyoruz. Bunun içinde ham petrol ve motorinin payı oldukça yüksek. Petrol fiyatlarındaki düşüş son aylarda cari fazla verdiğimiz ekonomide bu trendin süreceğine işaret ediyor. Dolayısıyla enflasyon düşerken ekonomik büyüme artacak ve dış ticaret açığı da pozitif yönde etkilenecek."
Anadolu Ajansı
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