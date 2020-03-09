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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gelişmesi

Denizlispor karşısında eşofmanlarını giyip kulübeden takımı yöneten Emre Belözoğlu, Konya maçında sahada olacak
 09 Mart 2020 13:13
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gelişmesi

Emre Belözoğlu, Denizlispor maçı öncesi son antrenmanda takımla çalıştı. Ancak maç eksiği bulunan tecrübeli kaptan, önceki akşam oynanan mücadelede eşofmanlarıyla kulübede oturup, takımı yönetmeyi tercih etti. Emre, kenardan sürekli taktik yağdırdı, oyuna girecek arkadaşlarına neler yapmaları gerektiğini anlattı.

Denizlispor maçında tam anlamıyla teknik direktör gibi hareket eden 39 yaşındaki futbolcu, Konyaspor deplasmanında eşofmanını çıkarıp formasını giymeye hazırlanıyor.

Emre'nin; Tolgay ve Ozan'ın cezalı olması, Jailson ve Gustavo'nun da stoperde görev yapacak olması nedeniyle ilk 11'de olması bekleniyor. Kaptanın orta sahada Tolga Ciğerci ile birlikte oynama ihtimali yüksek.

'Konuşacağımız zaman gelecek'

Emre Belözoğlu, Denizlispor maçında stattan ayrılırken gazetecilere açıklamada bulundu. Tecrübeli futbolcu, "Her şeyi doğru zamanda yapmaya çalışıyoruz. Susmamızın özellikle bir nedeni yok. İşimizi yapıyoruz. Bizim de konuşacak zamanlarımız gelecek. Önemli olan doğru yerde, doğru açıklamayı yapmak" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Fotomaç
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