Katar'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
|09 Mart 2020 13:18
|Yazdır
Katar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde eğitime ara verildi.
Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Devleti Hükümet İletişim Ofisi, özel ve devlete ait eğitim kurumlarının tamamında eğitimin yarından itibaren askıya alınacağını duyurdu.
Eğitime ikinci bir duyuruya kadar ara verildiği ve bu adımın öğrencilerin güvenliği ve koronavirüs tedbirleri kapsamında atıldığı kaydedildi.
- Katar'da koronavirüs vakası 18'e yükseldi
Öte yandan Katar Sağlık Bakanlığı, ülkede 3 kişinin daha salgına yakalandığını açıkladı.
Bakanlık, virüs tespit edilenlerin sayısının son vakalarla birlikte 18'e yükseldiğini kaydetti.
Katar, 27 Şubat'ta yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İtalya ve İran'daki vatandaşlarını tahliye etmiş, ilk Kovid-19 vakası da 28 Mart'ta tespit edilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Virüse iyi geliyor diye içtiler: 27 ölü
09 Mart 2020 15:38
|İtalya'da son 24 saatte 133 kişi virüsten hayatını kaybetti
09 Mart 2020 14:45
|İranlı bir siyasi isim daha koronavirüsten hayatını kaybetti
09 Mart 2020 14:38
|İtalya'da cezaevinde koronavirüs isyanı: 6 mahkum öldü
09 Mart 2020 14:34
|İran'da koronavirüs nedeniyle 70 bin mahkuma ev izni
09 Mart 2020 13:59
|İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 237'ye çıktı
09 Mart 2020 13:48
|İngiltere'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 3'e yükseldi
09 Mart 2020 13:37
|Koronavirüs NATO'ya da sıçradı
09 Mart 2020 13:20
|Bir ülke iflas ettiğini duyurdu
09 Mart 2020 12:03
|Koronavirüs'e karşı ekonomik tedbirler devrede
09 Mart 2020 11:07