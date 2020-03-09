Jandarma'da eğitim süresi ve şekli değişti
|09 Mart 2020 13:16
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Jandarma Genel Komutanlığı'nda verilecek olan eğitimin süresi ve şekli değişti.
Uygulanacak olan yeni eğitim şekli ve süresi Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in imzasıyla birliklere gönderildi.
Yeni uygulama ile birlikte; Uzman Erbaşların temel eğitiminin 22 haftası eğitim birliğinde, kalan 2 haftası ise atandıkları birlikte yapılacak.
22 haftalık eğitimde, eğitim programlarının tamamını kapsayacak şekilde uygulanacak. Atandıkları birliklerde de 2 hafta boyunca intibak eğitimi alınacak.
Komando birliklerinden asayiş birliklerine, asayiş birliklerinden atama görecek uzman erbaşların istihdam edilmesi ile ilgili yeni bir çalışma yapılacak.
Eğitici personele eğitimlerde kullanılmak üzere 120 mm'lik havan ve zırhlı araçların monte edilecek otomatik bombaatar ve mühimmatları tertip edilecek.
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