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'83 milyon insan 83 milyon fidan dikecek'

Bakan Pakdemirli: 4 milyon insan tüm Türkiye'de 7'den 70'e fidan dikti. O gün 11 milyon hedeflemiştim ama 13,8 milyon fidanı 4 saatte dikerek, tarihe not olarak 2 tane Guinness rekoru ekledik. Yeni bir hedef koyduk. 83 milyon vatandaşımız için 83 milyon fidanı birlikte beraber dikelim.
 09 Mart 2020 13:24
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'83 milyon insan 83 milyon fidan dikecek'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üniversiteli gençlere 'altın' öğüdünde bulundu. Pakdemirli, "Kolunuza takabildiğiniz kadar altın bilezik takın. Ama bahsettiğim burma bilezik değil; 'altın bilezik.' Çünkü kariyer dediğiniz şeyin aslında kaderden öte bir şey olmadığını göreceksiniz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta'da Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından düzenlenen Akademik Biniş Töreni ile 'Kadın Çobanlarımıza Plaket Takdimi' törenlerine katıldı. Iyaşpark Kongre Merkezi Gül Salonunda düzenlenen tören öncesi kendisine takdim edilen fahri doktora payesini de alan Bakan Pakdemirli, konuşmasının başında İdlib'de şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi. Pakdemirli, şehitlerimizin kanının yerde kalmadığını, Türk ordusunun azmiyle gerçekleşen bir diplomasi başarısı elde etiğine vurgu yaparak, Rusya ile yapılan anlaşma sonrasında bölgenin güvenliğinin sağlanmasının ardından Türkiye'nin yarınlara daha emin adımlarla ilerleyeceğini söyledi.

Şahsına verilen doktoranın kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, 81 ili gezdiğini ancak bugüne kadar aldığı en kıymetli hediyenin bugün Isparta'dan olduğunu dile getirdi. Ülke ekonomisi için oldukça stratejik bir konumda bulunan tarım konusunda üniversitelerin önemi üzerinde duran Pakdemirli, "Gençlere bir arada olmak, eğer anlatacağınız bir şey varsa buna da diliniz dönüyorsa gençlere bilgi transferini sağlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Sigara kağıdına fikrini yazanla karşılaştım"

Tarım ve Orman Bakanlığının hizmet bekleyen ve sürekli hizmet eden bir bakanlık olduğunu belirten Pakdemirli, 2019 yılında düzenlenen tarım şurasının önemine işaret etti. Pakdemirli, "81 ili dolaşırken herkes yanıma geliyordu. Sayın bakan, bir fikrim var. Bazen bir A4 kağıdıyla, bazen bir dosyanın içerisinde, bazen de bir sigara kağıdının arkasına veya bir peçete kağıdının arkasına yazılmış fikirler karşı karşıya kaldım. Dedim ki; 'Eğer Türkiye'de tarım, futbol kadar çok konuşulan bir konuysa bizim tarım şurasını toplamamız lazım. Bu şurayı toplarken de Türkiye tarihinin en geniş katılımlı şurası olsun istedik. Sadece paydaşların değil, Türkiye Cumhuriyetindeki her vatandaş olsun. Çünkü 83 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir konu. Cumhuriyet tarihinin en büyük bilgi, plan ve proje kütüphanesini oluşturmuş olduk. 50 bine yakın fikir, plan, bilgi ve proje geldi. Bunlardan 5 yıllık bir tavsiye plan kararı çıktı" diye konuştu.

"Tarımın ekonomiden farkı yok"

Tarımın ekonomiden farkı olmadığını aktaran Pakdemirli, üniversitelere bu konuda çok büyük bir sorumluluk düştüğünü ifade ederek şunları söyledi: "Her ne kadar teknik bir konu da olsa, aslında tamamen rakamsal, analitik ve bütüncül bir yaklaşımla bakılması gereken bir konu. İşte tam da bizim yolumuz üniversitelerle kesişiyor. Üniversitelerin çalışmalarını çok önemsiyorum. Üniversitelerimize çok ciddi sorumluluk düşüyor. Ülkemizde çok ciddi sayıda üniversite açıldı. Bu üniversitelerin sayısal niteliklerinin yanında da niteliğini de arttırıyor olmamız lazım. Her birinde uluslararası nitelikte yayın ve araştırma yapıyor olması lazım. Bu konuda gayretlerin olduğunu da görmek mutluluk verici."

"Tarımsal alanlar azalıyor"

Bakan Pakdemirli, tarımsal alanların tüm dünyada azaldığına da dikkati çekerek, "Bu tüm dünyanın bir problemi. Verim anlamında daha fazla verimi mutlaka almamız lazım. Bu anlamda AK Parti hükümetleri döneminde çok ciddi yol almış. Daha kat edecek yolumuz var. Hektar başına verim alanında batı örneklerinin hala yüzde 20-30 gerilerinden geliyoruz. Buralarda yürüyecek planımız var ama bu aile ve üniversitelerle işbirlikleriyle oluyor" ifadelerini kullandı.

"83 milyon insan 83 milyon fidan dikecek"

Bakan Pakdemirli, fidan dikme kampanyasıyla Cumhuriyet tarihinin en önemli kampanyalarından birini gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "1,4 milyon insan tüm Türkiye'de 7'den 70'e fidan dikti. O gün 11 milyon hedeflemiştim ama 13,8 milyon fidanı 4 saatte dikerek, tarihe not olarak 2 tane Guinness rekoru ekledik. Yeni bir hedef koyduk. 83 milyon vatandaşımız için 83 milyon fidanı birlikte beraber dikelim. Her yıl biz kabaca 300 milyon fidan dikiyoruz. Önemli olan bunu çok kısa bir zamanda milletle birlikte yapmamızdı. Milletimizin vatan millet sevgisinin yanında yeşil sevgisi de önde geliyor. Nisan ayında 2020 'geleceğe nefes' kampanyamızın lansmanını yavaş yavaş yapıyor olacağız. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bu heyecanımızı gördü ve 11 Kasım'ı da milli ağaçlandırma günü ilan ederek, her 11 Kasım'da da Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece, herkes 7'den 70'e evladını ve çocuğunu alıp sahalara çıkacak ağaç dikecek" ifadelerini kullandı.

"Altın bilezik takın"

Gençlere deneyim paylaşmanın önemli olduğunu ifade eden Pakdemirli, "Gençlerimize şunu söylemeliyim; kolunuza takabildiğiniz kadar altın bilezik takın. Ama bahsettiğim burma bilezik değil; 'altın bilezik.' Çünkü kariyer dediğiniz şeyin aslında kaderden öte bir şey olmadığını göreceksiniz. Çünkü hayat sizi bilinmezlerle dolu bir yola götürecek. Şimdi pırıl pırılsınız, yarın buradan mezun olacaksınız. Üniversiteden ayrılıp bir hayata başlayacaksınız ve önünüze sürekli çatallaşan, sizin bir karar almanızı gerektiren birçok konu çıkacak. Kararlar alırken mutlaka donanımlı olmanız gerekiyor. Sürekli araştırmalısınız, merak etmelisiniz. Hangi işi yaparsanız yapın, mutlaka o işi iyi yapmaya çalışın. Ben burada biraz eksiğimiz olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Programın sonunda kadın çobanlara plaketler takdim edildi. Törene Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Milletvekili YSK Temsilcisi Recep Özer, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ve akademisyenler katıldı.
İhlas Haber Ajansı
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