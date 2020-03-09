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Kaza sonrası böyle isyan etti: Video çekenlere pist versinler

İstanbul'da kaza sonrası 'yarış' isyanı: Pist versinler
 09 Mart 2020 13:32
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Kaza sonrası böyle isyan etti: Video çekenlere pist versinler

İstanbul Büyükçekmece'de iddiaya göre yarış yapan iki aracın sıkıştırması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karşı şeride geçerek bir otomobile çarptı. Büyük korku yaşayan ve gözyaşları içinde kazayı anlatan sürücü, " Şoktayım. Şu insanlara pist versinler. Her gün video çekiyorlar biz de böyle oluruz" diye yarış yapan sürücülere tepki gösterdi.
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