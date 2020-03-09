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Kaza sonrası böyle isyan etti: Video çekenlere pist versinler
İstanbul'da kaza sonrası 'yarış' isyanı: Pist versinler
|09 Mart 2020 13:32
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İstanbul Büyükçekmece'de iddiaya göre yarış yapan iki aracın sıkıştırması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karşı şeride geçerek bir otomobile çarptı. Büyük korku yaşayan ve gözyaşları içinde kazayı anlatan sürücü, " Şoktayım. Şu insanlara pist versinler. Her gün video çekiyorlar biz de böyle oluruz" diye yarış yapan sürücülere tepki gösterdi.
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