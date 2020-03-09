YÖK jürilerde görevli öğretim üyelerine ödenecek ücrette usul ve esasları yeniledi
|09 Mart 2020 16:00
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Yükseköğretim Kurulu, doçentlik değerlendirmesi ve öğretim üyeliğine atanma süreçlerinde görev alan jüri üyelerine ödenecek ücrete ilişkin usul ve esasları yeniledi.
Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yapılan değişiklikler çerçevesinde doçentlik başvurularında sözlü sınav kaldırılarak, isteyen üniversitelerin atama süreçlerinde bu sınavı yapmasına yönelik düzenleme yapıldı.
Bu noktadan hareketle, 2012 yılında yürürlüğe konan jüri ücret ödemelerine dair usul ve esasların yenilenerek Yükseköğretim Kurulu tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.
Üniversiteler tarafından yürütülen doçentlik sözlü sınav işlemlerinin usul ve esaslara eklendiği ve ayrıca ücret ödemesinin jüri görevinin tamamlanmasını müteakiben üç ay içerisinde (eski düzenlemede bir aydı) ödenmesi hüküm altına alınmıştır.
İŞTE USUL VE ESASLAR
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