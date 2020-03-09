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MSB: İHA henüz belirlenemeyen nedenle düştü

Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir insansız hava aracı (İHA) henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü
 09 Mart 2020 15:09
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MSB: İHA henüz belirlenemeyen nedenle düştü

Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir insansız hava aracı (İHA) henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, herhangi bir can kaybına sebep olmayan olayla ilgili kaza kırım ekibince inceleme başlatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı
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