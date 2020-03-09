1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Varank'tan, CHP'li Başkanı'nın açıklamalarına tepki

Bakan Varank: Bodrum'un güvenliği aslında İdlib'den başlar, Çankaya'nın güvenliği aslında Afrin'den başlar
 09 Mart 2020 15:14
Yazdır
Bakan Varank'tan, CHP'li Başkanı'nın açıklamalarına tepki

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İdlib'de ne işimiz var diyenlere aldanmayın. Türkiye bu mücadeleyi Suriye'de vermezse yarın sınırlarımızın içerisinde çok daha büyük bedeller ödemek zorunda kalacak. Bodrum'un güvenliği aslında İdlib'den başlar. Çankaya'nın güvenliği aslında Afrin'den başlar. Ülkemiz içinde maalesef, vicdandan akıldan, fikirden yoksun bazı seslerle de mücadele etmek zorunda kalıyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Sosyal medyadan paylaştığı video ile İdlib'in önemine ilişkin açıklamada bulunan Varank, "İdlib'de ne işimiz var diyenlere aldanmayın. Türkiye bu mücadeleyi Suriye'de vermezse yarın sınırlarımızın içerisinde çok daha büyük bedeller ödemek zorunda kalacak. Bodrum'un güvenliği aslında İdlib'den başlar. Çankaya'nın güvenliği aslında Afrin'den başlar. Ülkemiz içinde maalesef, vicdandan akıldan, fikirden yoksun bazı seslerle de mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Daha dün haberlerde görmüşsünüzdür. CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı çıktı alçakça, edepsizce sınırlarımızı koruyan Mehmetçiği terör destekçisi olmakla suçladı. Rusya ve Esed Suriye'de terör örgütlerine karşı mücadele ettiği için 'Bizi de vuruyorlar' dedi" açıklamasını yaptı.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın açıklamalarını eleştiren Varank, "Sen Lazkiye'nin Belediye Başkanı mısın? Çanakkale'nin Belediye Başkanı mısın? Hadsizliğe şu alçaklığa bakar mısınız. Bizim orada canımız yanmış, evlatlarımız şehit düşmüş, gazilerimiz olmuş ama bu utanmaz çıkacak diyecek ki, Türk askeri teröristlerle birlikteydi. Genel başkanları çıkacak diyecek ki, bizim orada ne işimiz var. Sonrada ayrıştırıcı olanı AK Parti olacak, kutuplaştırıcı dil kullanan Recep Tayyip Erdoğan olacak öyle mi yazıklar olsun diyorum. Batılı ağababalarınıza, Türkiye düşmanlarına yararlanmak için attığınız bu taklalara da yazıklar olsun, şehitlerimize ihanet eden bu zihniyetinize de yazıklar olsun. Atatürkçüyüm Cumhuriyetçiyim deyip de koltuğunu kaybetmemek için sana ses çıkarmayan o partinin yöneticilerini de yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan, Brüksel'e giderken kimseyle tokalaşmadı
09 Mart 2020 15:47		 Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'e gitti
09 Mart 2020 15:29
Babacan'ın partisinde Beşir Atalay etkisi
09 Mart 2020 14:50		 Bakan Ersoy'dan, 'Ege Turizm Merkezi ve Çeşme Projesi' açıklaması
09 Mart 2020 14:30
Bakan Soylu'nun, İstanbul depremi için iki korkusu
09 Mart 2020 13:41		 '83 milyon insan 83 milyon fidan dikecek'
09 Mart 2020 13:24
Bakan Albayrak'tan büyüme hedefi açıklaması
09 Mart 2020 13:07		 'RTÜK-Üniversite Buluşmaları' başlıyor
09 Mart 2020 12:44
Babacan, partisinin kuruluş dilekçesini Bakanlığa verdi
09 Mart 2020 11:47		 'Cezaevlerine ilk defa meslek lisesi açılacak'
09 Mart 2020 10:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:43 - 'Benzinin litresi 5 TL'ye düşmeli'15:38 - Virüse iyi geliyor diye içtiler: 27 ölü15:29 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'e gitti15:27 - Galatasaray'da derbi öncesi şok sakatlık15:24 - Fırat Kalkanı bölgesinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi15:17 - Uyuşturucuyla yakalanan hemşire tutuklandı15:14 - Bakan Varank'tan, CHP'li Başkanı'nın açıklamalarına tepki15:11 - Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı15:09 - MSB: İHA henüz belirlenemeyen nedenle düştü14:56 - Elebaşı Gülen, 'Stadyumlar kanla dolacak' demiş
14:50 - Babacan'ın partisinde Beşir Atalay etkisi14:47 - Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümündeki FETÖ izinin ortaya çıkartılması talebi14:45 - İtalya'da son 24 saatte 133 kişi virüsten hayatını kaybetti14:41 - Uzmanı yanıtladı... Altının artışı sürer mi?14:38 - İranlı bir siyasi isim daha koronavirüsten hayatını kaybetti14:34 - İtalya'da cezaevinde koronavirüs isyanı: 6 mahkum öldü14:30 - Bakan Ersoy'dan, 'Ege Turizm Merkezi ve Çeşme Projesi' açıklaması14:24 - Sultan Abdülhamid'in saati satılmamış
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ali Babacan'ın partisindeki kurucuların tam listesi
Gram altın 338 TL'den döndü
Benzin ve motorinde büyük indirim kapıda
Bir ülke iflas ettiğini duyurdu
Abdullah Gül'e yakın isimlerden Ali Babacan'a tepki: Kandırıldık
Arazi anlaşmazlığı tartışmasında katliam: 3 ölü 4 yaralı
Dört tapu belgesi daha e-devlet'ten alınabilecek
Babacan'ın partisinde Beşir Atalay etkisi
Kadına 4x4'lük koruma geliyor
2020'de mahalli idarelerdeki memurlara ilave ödeme ne kadar?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Şahsiyet 1
kolaçan etmek 1
Faruk Duman 2
yalnız kuş 2
deva partisi 2
06.03.2020 beşiktaş vs ankaragücü maçı 2
eksik kalanı tamamlarız 3
cep telefonuyla bütünleşmek 1
Sılanın özgürlük şarkısı 1
mustafa yumlu 1
SON İLANLAR
Trakya Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Nevşehir Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 1 personel alacak
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak
Yargıtay sözleşmeli 6 personel alacak
Selçuk Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi 27 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam