Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Uyuşturucuyla yakalanan hemşire tutuklandı
Bolu'da, polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada bilgisayar monitörü içerisine gizlenmiş 864 gram esrar ile yakalanan hemşire Özgür Çapa (33), tutuklanarak cezaevine gönderildi
|09 Mart 2020 15:17
|Yazdır
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı yol uygulamasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. 'Sezar' aramada masaüstü bilgisayar monitörüne tepki verdi. Monitörün vidaları sökülerek açılmasıyla içerisinde 17 parça halinde 864 gram esrar ele geçirildi.
Devlet hastanesinde hemşirelik yapan araç sürücüsü Özgür Çapa gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen Özgür Çapa, akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kaza sonrası böyle isyan etti: Video çekenlere pist versinler
09 Mart 2020 13:32
|Gıda Teknikeri kadının kaçırılmasıyla ilgili 7 kişi sorgulanıyor
09 Mart 2020 12:11
|Taksimde 8 Mart'ta gözaltına alınan 34 kadın serbest bırakıldı
09 Mart 2020 11:28
|Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
09 Mart 2020 10:43
|Beyoğlu'nda polisten kaçan şüpheli ortalığı birbirine kattı
09 Mart 2020 10:18
|17 yaşındaki genç iş yerinde öldürüldü
09 Mart 2020 09:59
|Dolandırılan General: Basiretim bağlandı
09 Mart 2020 08:06
|Yurt dışından dönenlere '14 gün kuralı'
09 Mart 2020 07:50
|Kadın girişimci sayısı 142 bine ulaştı
09 Mart 2020 07:48
|Arazi anlaşmazlığı tartışmasında katliam: 3 ölü 4 yaralı
09 Mart 2020 07:35