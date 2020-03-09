Yurt dışına okutman ve öğretmen görevlendirmesi yeterlilik sınavı sonuçları
Yurt dışına okutman ve öğretmen görevlendirmesi yeterlilik sınavı sonuçları
|09 Mart 2020 15:48
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Milli Eğitim Bakanlığı, Yurt dışına okutman ve öğretmen görevlendirmesi yeterlilik sınavı sonuçları yayımlandı.
Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı, Sonuç Bilgisi
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