1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yurt dışına okutman ve öğretmen görevlendirmesi yeterlilik sınavı sonuçları

Yurt dışına okutman ve öğretmen görevlendirmesi yeterlilik sınavı sonuçları
 09 Mart 2020 15:48
Yazdır
Yurt dışına okutman ve öğretmen görevlendirmesi yeterlilik sınavı sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığı, Yurt dışına okutman ve öğretmen görevlendirmesi yeterlilik sınavı sonuçları yayımlandı.

Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı, Sonuç Bilgisi

Sonuçlar için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB'den öğrencilere yeni hizmet: Video Kütüphane
06 Mart 2020 19:28		 'Okullarda koronavirüse karşı hijyen uygulaması başlatıldı'
06 Mart 2020 13:56
Bakan Selçuk: Öğretmen yetiştirmede yeni bir model üzerinde çalışıyoruz
05 Mart 2020 12:16		 Milli Eğitim Bakan Yardımcısı: ASELSAN lisesi rol model olacak
05 Mart 2020 11:42
MEB, öğretmen alımında yeni bir sistemi çalışıyor
04 Mart 2020 16:50		 'Eğitimde Birlikteyiz' hareketiyle 32 bin çocuk, kapsayıcı eğitime katıldı
04 Mart 2020 14:17
MEB'in aylık bülteni 'BİZDEN'de koronavirüs ele alındı
03 Mart 2020 10:30		 Geçen yıl 41 bin 379 öğretmen atandı
29 Şubat 2020 13:27
LGS planladığı gibi ilerliyor
27 Şubat 2020 18:57		 Bakan Selçuk'tan öğrencilere 'eba' hatırlatması
27 Şubat 2020 14:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:44 - Denizli'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı17:42 - Bakan Dönmez açıkladı, 2023'de devreye girecek17:38 - İran'da 13 sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi17:34 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:30 - İspanya'da koronavirüs vaka ve ölüm sayısı ikiye katlandı17:27 - İş yerinden çıkan kişinin üzerine halı düştü17:22 - Mircea Lucescu: Koronavirüsten korkmuyorum!17:15 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:04 - Ali Babacan'ın partisinin kuruluş işlemleri tamamlandı16:59 - Bakan Albayrak'tan 'vergi affı' iddialarına cevap
16:57 - Kitapta yer alan bölümler öğretmeni açığa aldırdı16:54 - Emekliler promosyon ücretlerinden memnun değil16:48 - Fransa'da maçlara koronavirüs önlemi: 1000 seyirci sınırlaması16:37 - Tekrar toparlanmaya çalışan FETÖ'ye operasyon16:32 - 'Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakası yok'16:25 - Engin Özkoç kavgası İBB Meclisi'nde de devam etti16:22 - FETÖ'nün 'izdivaç abisi' ByLock'a 30 bin kez bağlanmış16:19 - Kayıp diye aranıyordu, ormanlık alanda toprağa gömülü bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ali Babacan'ın partisindeki kurucuların tam listesi
Gram altın 338 TL'den döndü
Benzin ve motorinde büyük indirim kapıda
Bir ülke iflas ettiğini duyurdu
Kitapta yer alan bölümler öğretmeni açığa aldırdı
Babacan'ın partisinde Beşir Atalay etkisi
Abdullah Gül'e yakın isimlerden Ali Babacan'a tepki: Kandırıldık
Sözleşmeli öğretmen atama tercih başvuruları başladı
Dört tapu belgesi daha e-devlet'ten alınabilecek
Kadına 4x4'lük koruma geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
08.03.2020 sivasspor vs galatasaray maçı 3
marcelo saracchi'nin kırmızı kart görmemesi 5
geceye bir şiir bırak 3
mütemmim cüzü 2
referans olacak kişileri araya sokmak caizdir 3
isveçli parti liderinin edirne'de broşür dağıtması 2
cep telefonuyla bütünleşmek 2
ayın enleri 3
3 temmuz kumpasının tescillenmesi 2
06.03.2020 khimki vs fenerbahçe maçı 1
SON İLANLAR
Trakya Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Nevşehir Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 1 personel alacak
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak
Yargıtay sözleşmeli 6 personel alacak
Selçuk Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi 27 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam