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Ali Babacan'ın Demokrasi ve Atılım Partisi'nin logosu

Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi ve kurucular kurulu gibi logosu da Babacan açıklamadan dışarıya sızdı
 09 Mart 2020 15:57
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Ali Babacan'ın Demokrasi ve Atılım Partisi'nin logosu

Ali Babacan yeni partinin kuruluş dilekçesini bugün İçişleri Bakanlığı'na verdi. Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (deva Partisi) 90 kişilik Kurucular Kurulu listesinde sürpriz isimler dikkat çekti. Ali Babacan partinin ismini ve logosunu çarşamba günü açıklayacağını söylese de kurucular kurulu listesinin ardından partinin logosu da sızdı.

Babacan'ın Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (deva) logosu su damlasının içinde açmış iki yaprak olarak seçilmiş.

İşte o logo...

Babacan'ın partisinde Beşir Atalay etkisi Babacan, partisinin kuruluş dilekçesini Bakanlığa verdi
Memurlar.Net
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