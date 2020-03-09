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Başkale'de depremzede öğrenciler ders başı yaptı

İran'daki depremden etkilenen Van'ın Başkale ilçesindeki mahallelerde bulunan 25 okulda eğitime verilen 15 günlük ara sona erdi. Öğrenciler, depremde kaybettikleri sınıf arkadaşlarının üzüntüsüyle ders başı yaptı
 09 Mart 2020 16:11
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Başkale'de depremzede öğrenciler ders başı yaptı

İran'daki depremden etkilenen Van'ın Başkale ilçesindeki mahallelerde bulunan 25 okulda eğitime verilen 15 günlük ara sona erdi. Öğrenciler, depremde kaybettikleri sınıf arkadaşlarının üzüntüsüyle ders başı yaptı.

23 Şubat'ta meydana gelen ve merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremin etkili olduğu ilçeye bağlı Özpınar, Kaşkol, Gelenler, Böğrüpek ve Güvenlik mahallelerinde yaralar sarılıyor.

Öğrenciler, ilçede deprem nedeniyle 25 okulda eğitime verilen 15 günlük aranın ardından ders başı yaptı.

- Babası ve 3 kardeşiyle enkaz altında kalan Fatma'nın sırası boş kaldı

Depremde babası ve 3 kardeşi ile kaldığı enkazın altında yaşamını yitiren Fatma Furat'ın eğitim gördüğü Özpınar İlk ve Ortaokulu 1/A sınıfında hüzün vardı. Öğrenciler, kaybettikleri arkadaşlarının üzüntüsünü yaşadı.

Aynı okulda eğitim gören ve depremde hayatını kaybeden 2/A sınıfı öğrencisi Hüseyin Tosun ve 8/A sınıfı öğrencisi Emirhan Acar'ın da sıraları boş kaldı.

Emirhan Acar'ın sıra arkadaşı Serdar Işık, taşımalı sistemle okula geldiklerini anlatarak, "Emirhan benim çocukluk arkadaşımdı. Beraber aynı köyde yaşıyorduk. Özpınar'daki okula taşımalı geliyorduk. Kendisini çok özledim. Yaşasaydı bugün bizimle beraber burada olacaktı." diye konuştu.

Acar'ın annesi Mercan Acar da evladını kaybetmenin acısını dile getirerek "Oğlum yaşasaydı bugün arkadaşlarıyla birlikte okula gidecekti." dedi.

Okulda görev yapan öğretmen Nurten Aşkan ise "15 günlük aranın ardından bugün ders başı yaptık. Okulumuzda hasar yok." ifadelerini kullandı.

Özpınar Mahallesi Muhtarı Cezmi Arslan da devletin her konuda kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı
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