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Canan Karatay önerdi, satışlar patladı

Canan Karatay'ın açıklamasının ardından turşu satışları patladı
 09 Mart 2020 16:12
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Canan Karatay önerdi, satışlar patladı

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın, "Korona ve enfeksiyonlardan korunmak için ev sirkesi, ev yoğurdu, ev turşusu, turşu suyu tüketin" açıklamasından sonra özellikle lahana turşusunda talep patlaması yaşandı.

Prof. Dr. Canan Karatay, bir konferansında, turşu ve turşu suyun kışlık hastalıklarına iyi geldiği, özellikle Çin'de çıkan korona virüsüne karşı ilk mücadelesi olarak turşunun etkili olacağı belirtmişti.

Bu açıklamanın turşu satışlarının arttırdığı belirtiliyor. Eskişehir'de turşu dükkanı bulunan Güray Atalay, turşu satışları çok yükseldiği, özellikle lahana turşusu ve turşu suyuna olan taleplere yetişmez hale gediği dile getirdi.

Atalay, şunları ifade etti: "Canan Karatay hocamız son zamanlarda ortaya çıkan korona virüse karşı turşu suyu ve lahana turşusunun çok daha etkili olacağını söyledi. Tabi bunu duyurulunca halk buna yöneldi ve turşu suyu ve lahana turşuya olan talepler inanılmaz derecede arttı. Özellikle lahana turşusuna çok yoğun talep var şuan da.

Çünkü uzmanların belirttiğine göre lahana turşusunun faydaları çok fazla. İnsanların bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Karaciğerin yağlanmasını önleniyor. Şekeri düzenleniyor. Aynı zamanda çoğunlukla lahana turşun suyu kullandığımız için onun faydaları da aynı. Ayrıca turşu suyu kilo vermeye yardımcı oluyor. Yemek sonrası şişkinliği de önlüyor. Şimdi Canan hocamızın bu konuyu bir daha gündeme getirdiğini insanlar medya aracıyla duydu. Hocamız turşu ve turşu suyun korona virüse karşı ilk mücadelesi olarak etkili olacağı söyledi. O yüzden lahana turşuya olan talepler çok çok arttı. Gelen müşterilerim de aman virüse yakalanmayalım, aman hasta olmayalım diye bir bardak turşu suyu alıyor. Bunların talebe yetişmez hale geldik."

İhlas Haber Ajansı
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