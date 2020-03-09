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FETÖ'nün 'izdivaç abisi' ByLock'a 30 bin kez bağlanmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "izdivaç abisi" Burak Okuç'a verilen hapis cezasının gerekçeli kararında sanığın, ByLock'a 30 binden fazla bağlantı yaptığı tespitine yer verildi
 09 Mart 2020 16:22
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FETÖ'nün 'izdivaç abisi' ByLock'a 30 bin kez bağlanmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "izdivaç abisi" Burak Okuç'a verilen hapis cezasının gerekçeli kararında sanığın, ByLock'a 30 binden fazla bağlantı yaptığı tespitine yer verildi.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi, "izdivaç abisi" Okuç'a verilen 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının gerekçeli karar yazımını tamamladı.

Kararda, Okuç'un, 2 ayrı GSM hattından örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve 30 bin 219 defa programa bağlantı yaptığı belirtildi.

FETÖ'ye dair bilgilerin yer aldığı gerekçeli kararda, 17-25 Aralık kumpasları sonrası örgütün gizliliğe daha fazla önem veren bir yapıya büründüğü ve örgüt üyeleri arasında iletişim amaçlı ByLock programının kullanılmaya başlandığı anlatıldı.

Kararda, Okuç'un son iki hanesi 26 ve 72 olan GSM hatlarından kriptolu haberleşme programını 12 Ağustos 2014'ten itibaren kullanmaya başladığı kaydedildi. Okuç'un ByLock kullanıcı listesindeki kişilerce "Bora" ve "Kerem" olarak adlandırıldığı, bu isimlerin Okuç'un örgüt içinde kullandığı kod adları olduğu bildirildi.

Sanığın programı kullanımına ilişkin tespitlere yer verilen kararda, Okuç'un sonu 26 ile biten GSM hattından ByLock sunucusunun hizmet verdiği hedef IP'lerine 5 ay 13 gün süreyle toplamda 30 bin 219 kez bağlantı sağladığı ifade edildi.

Gerekçeli kararda, "ByLock yazışma içeriklerinden sanığın örgüt içi evlendirme sorumluluğu bulunduğu, sanığın ByLock yazışma içeriklerinden de çok sayıda örgütsel toplantılara katılarak örgütle hiyerarşik ilişki içerisine girip örgütün yapılanmasıyla iradi şekilde organik bağ oluşturmak suretiyle FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği suçunu işlediğinin sabit olduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Okuç'un mahkemedeki savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği ve ByLock'u kullanmadığını savunduğu, dinlenen tanıklar ve toplanan deliller kapsamında sanık savunmasına itibar edilemeyeceği kaydedildi.

Bu kapsamda Okuç'a, atılı suçun ceza alt sınırından uzaklaşılarak "FETÖ üyeliği" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildiği bildirildi.
Anadolu Ajansı
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