Kitapta yer alan bölümler öğretmeni açığa aldırdı
|09 Mart 2020 16:57
|Yazdır
Olay, Arnavutköy'de bir ilkokulda meydana geldi. B.K. adlı öğretmen birkaç ay önce stajyer öğretmen olarak Arnavutköy'deki bir ilkokulda göreve başladı. Üniversite yıllarından itibaren kitaplar yazan B.K., Arnavutköy'deki öğrencilerinden okuma-yazmaya geçen birkaç öğrencisine yazdığı kitaplardan birkaçını hediye etti. Kendilerine hediye edilen kitapları evlerine götüren öğrenciler, daha sonra anne ve babaları ile evde kitabı okumak istedi.
KİTAPTAKİ MÜSTEHCEN İFADELER VELİLERİ ÇILDIRTTI
Kitabı inceleyen bazı veliler, kitabın bazı sayfalarında cinsel içerikli diyaloglar ve müstehcen bölümler olduğunu fark etti. İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okuma seviyesine uygun olmadığını düşündükleri kitaptaki bölümleri fark eden veliler öfkeyle soluğu okulda aldı. İddiaya göre velilerden bazıları öğretmen B.K.'yi darp etti. Araya giren okul idarecileri velileri güçlükle sakinleştirdi. Çocuklarına hediye edilen kitaptaki cinsel içerikli bölümler nedeniyle öğretmen B.K.'den şikayetçi olan veliler, çocuklarının başka bir öğretmenin sınıfına alınmasını talep ettiler. Veliler okul idaresine şikayet ettikleri öğretmenden ayrıca karakola giderek de şikayetçi oldular.
ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI
Yaşanan olayın ardından okul idaresi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri henüz stajyer olan sözleşmeli öğretmen B.K'yı açığa aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakası yok'
09 Mart 2020 16:32
|Sözleşmeli öğretmen atama tercih başvuruları başladı
09 Mart 2020 16:15
|YÖK jürilerde görevli öğretim üyelerine ödenecek ücrette usul ve esasları yeniledi
09 Mart 2020 16:00
|MSB: İHA henüz belirlenemeyen nedenle düştü
09 Mart 2020 15:09
|Kayıp Gülistan için Bakanlık özel ekip görevlendirdi
09 Mart 2020 14:17
|Belediyenin örnek ilanına birkaç küçük öneri
09 Mart 2020 14:00
|Bakanlık tağşişle ilgili yeni liste açıklayacak
09 Mart 2020 13:33
|Jandarma'da eğitim süresi ve şekli değişti
09 Mart 2020 13:16
|TÜBİTAK kapılarını halka açıyor
09 Mart 2020 12:55
|Dört tapu belgesi daha e-devlet'ten alınabilecek
09 Mart 2020 12:14