Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|09 Mart 2020 17:15
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,1060
|6,1070
|6,1160
|6,1170
|Avro
|6,9120
|6,9130
|6,9910
|6,9920
|Sterlin
|7,9020
|7,9420
|7,9910
|8,0310
|İsviçre Frangı
|6,5030
|6,5350
|6,5760
|6,6090
|ANKARA
|ABD Doları
|6,0700
|6,1200
|6,1000
|6,1500
|Avro
|6,8600
|6,9200
|6,9450
|7,0050
|Sterlin
|7,8350
|7,9840
|7,9360
|8,0800
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