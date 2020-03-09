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Dolar ve avroda gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 09 Mart 2020 17:15
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Dolar ve avroda gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,1060 6,1070 6,1160 6,1170
Avro 6,9120 6,9130 6,9910 6,9920
Sterlin 7,9020 7,9420 7,9910 8,0310
İsviçre Frangı 6,5030 6,5350 6,5760 6,6090
ANKARA
ABD Doları 6,0700 6,1200 6,1000 6,1500
Avro 6,8600 6,9200 6,9450 7,0050
Sterlin 7,8350 7,9840 7,9360 8,0800
Anadolu Ajansı
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