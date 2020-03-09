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Mircea Lucescu: Koronavirüsten korkmuyorum!

A milli takımın eski teknik direktörü Mircea Lucescu koronavirüs salgınına dair bir açıklama yaptı
 09 Mart 2020 17:22
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Mircea Lucescu: Koronavirüsten korkmuyorum!

Romanya'da koronavirüs endişesinden dolayı spor organizasyonlarına 1000 den fazla alınmaması kararına tepki gösterdi. Deneyimli çalıştırıcı koronavirüsten korkmadığını belirtti.

Lucescu açıklamasında: Bu koronavürüsün ne kadar süreceği bilinmiyor, çıkan kararı da anlamadım.

'Bin seyirci' kararı var, kimin geleceğine nasıl karar vereceksiniz? Ben koronavirüsten korkmuyorum sözlerini kullandı.

Milli takımdan ayrıldıktan sonra, birçok takımla adı anılan deneyimli çalıştırıcı sağlık sorunları nedeniyle dinlenmeye çekilmişti.

Kaynak: Sporx
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