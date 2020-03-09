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Denizli'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı
 09 Mart 2020 17:44
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Denizli'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında ankesörlü hatlardan arandıkları tespit edilen biri özel eğitim kurumunda öğretmen 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı
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