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Koronavirüs kolonya satışlarını artırdı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüs nedeniyle vatandaşlar önlemlerini artırdı. İstanbul'da uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda özellikle etil alkol içeren kolonya satışlarında artış yaşandı
 09 Mart 2020 18:08
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Koronavirüs kolonya satışlarını artırdı

Karaköy'de kolonya dükkanı işleten Göksel Kaygın, satışlarla ilgili olarak şunları söyledi: "Satışlarımız yüzde yüz arttı. Virüse 80 derece alkolün hijyen sağladığını çoğu kişi bilmiyordu. Bu ortaya çıktıktan sonra satışımız bayağı bir arttı. Talebe yetişemiyoruz. Özellikle cep kolonyaları, insanların yanında taşıyacağı tipte ufak kolonyalardan şu anda yok. İnsanlar aralarında 'bunun derecesi ne' diye konuşuyorlar, biz de hemen '80 derece' diye gösteriyoruz. Daha çok limon kolonyası tercih ediliyor, o da yanlış bir inanış. Bunun önemli olan derecesi. 80 derece olması önemli. İnsanlar sadece limon 80 derece zannediyor. Aslında öyle değil, 80 derece tüm serilerdir. Doktorlar virüse karşı etkili olduğunu söylüyor, bence de etkili. İnsanlar kullansınlar. Virüs için, temizlik için, hijyen için ve temiz koku için zaten bence kolonya kullanılmalı" dedi.

"YETİŞMEKTE ZORLUK ÇEKİYORUZ"

Eminönü'nde kolonya satışı yapan Emre Değirmencioğlu ise, "Taleplerimiz arttı, şu an yetişmekte zorluk çekiyoruz. Şu an satışlardan çok memnunuz. Uzmanların da söylediği gibi 80 derece olan kolonyalarımız virüse karşı etkili ve temizlik, hijyen açısından da önemli. 70 derecenin üstü tercih edildiği için genellikle bizde 80 derece limon kolonyası tercih ediliyor. Yanlarında taşımak için küçük boylarından alanlar var. Litrelik alanlar da var, çünkü dolduruyorlarmış sürekli. Temizlik açısından çok önemli. Zaten alkol antibakteriyel olduğu için kullanıyorlar. Temizlik bizim için şu anda önemli. Koronavirüs ülkemize de girmediği için şu an memnunuz. Bana göre bütün vatandaşlarımız kullanmalı" diye konuştu.

KORONAVİRÜSE KARŞI KULLANIYORUM"

Kolonya alan Ramazan Temel de, "Genel temizlik için kolonya tercih ediliyor, bir de yeni çıkan bir virüs nedeniyle insanlar tedirgin oldukları için genelde ıslak mendil, kolonya, maske kullanıyorlar. Ben de öyle bir amaçla alıyorum. Zaten tütün kolonyasını ben kullanıyorum, virüse de bir etkisi alkol olduğu için vardır. Önce elinizi yıkadıktan sonra kullanılması gerekir, el kirliyken kolonyayı sürdüğünüz zaman bence mikrop daha çok barınıyor. Önce yıkanması lazım, ondan sonra kolonya kullanmak lazım. Koronavirüse karşı kullanıyorum. Sadece koronavirüs değil de bundan önce SARS da vardı, bundan sonra virüsler de olabilir. Sürekli bizim temiz olmamız lazım" dedi.

"SIK SIK KULLANMAYA BAŞLADIM"

Koronavirüsten korunmak için sık sık kolonya kullandığını söyleyen Selim Turgut ise, "Kolonya kullanıyorum. Virüse karşı faydası var. Virüsten korunmak, mikroplardan korunmak için kolonyayı her an kullanmak iyidir. Artık sık sık kullanmaya başladım. Sabah, öğlen, akşam, hatta yatmadan önce kolonya kullanıyorum. Sürekli çantamda var. Koronavirüs için kullanıyorum. Daha önce de kullanıyordum ama bu şekilde sık sık kullanmıyordum" dedi.

'Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakası yok'
DHA
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