Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 3 sanıktan birine hapis
|09 Mart 2020 18:12
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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan 3 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatine karar verildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ziyaeddin Ayaz, A.B. ve T.S. ile avukatları katıldı.
Sanık Ayaz, savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirterek, "Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını ifade ederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık Ayaz'ın ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması, diğer sanıkların ise '"delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanık Ziyaeddin Ayaz'ı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, diğer sanıklar A.B. ile T.S'nin ise beraatine karar verdi.
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