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'Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 18 terörist etkisiz hale getirildi'

MSB: Barış Pınarı bölgesinin güneyine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 18 terörist etkisiz hale getirildi
 09 Mart 2020 18:58
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'Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 18 terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı bölgesinin güneyine sızmaya çalışan 18 teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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