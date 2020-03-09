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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şehit annesinden teşekkür

Şehit annesi Sevgi Yılmaz:- "Sayın Cumhurbaşkanımıza binlerce kez teşekkür ederim. Bu bir vefa bizim için. Şehit anneleri olarak maddi hiçbir beklentimiz yok. Unutulmamak, şehitlerin unutulmaması en büyük dileğimiz"
 09 Mart 2020 19:03
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şehit annesinden teşekkür

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" programında yayınlanan görüntülerde yer alan ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı duygulandıran şehit annesi Sevgi Yılmaz, maddi beklentilerinin olmadığını, sadece şehitlerin unutulmamasını istediklerini söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine, sağlığı el vermediği için Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" programına katılamadığını belirtti.

Program öncesinde kendisiyle çekimler yapıldığını anlatan Yılmaz, o çekimlerde şehit oğlu Hayrettin Yılmaz'ın kedisine söylediği "Annem, bir gün öyle bir şey olacak ki beni sadece Kırşehir değil, tüm Türkiye tanıyacak" sözlerini tekrarladığını dile getirdi.

İstanbul'daki program için mesaj aldığında çok mutlu olduğunu ve oturup ağladığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Anneler olarak yangınımız çok büyük. Bu yangının sönmesinde devletimiz bize çok büyük vefa göstererek, yardımda bulunarak, yanımızda olarak, yardımcı oldu. Çok büyük onur ve gurur duydum. Televizyonda gördüğüm zaman, oğlumun videolarını yeniden gördüğüm zaman çok duygulandım. Bu anlatılacak bir duygu değil. Şehitler hepimizin şehidi. Sayın Cumhurbaşkanımıza binlerce kez teşekkür ederim. Bu bir vefa bizim için. Şehit anneleri olarak maddi hiçbir beklentimiz yok. Unutulmamak, şehitlerin unutulmaması en büyük dileğimiz"

- "Bu bir ahde vefa"

Şehitleri unutmadıkları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teşekkür eden Yılmaz, "Bu bir ahde vefa. Oğlumun şehadetinden sonra devletimi her konuda yanımda hissettim. Eşime de bana da bunu hissettirdiler. Hepimiz çok memnunuz. Buradaki Dernek Başkanımız, Sayın Valimiz, Garnizon Komutanımız, gazeteciler hep yanımızda oldunuz. Şehitler unutulmasın, onlar hiçbir zaman ölmüyorlar. Unutuldukları zaman ölürler." ifadelerini kullandı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, motosikletli polis timi ile taksinin çarpışması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 23 Ekim 2018'de şehit olan polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın naaşı, memleketi Kırşehir'de toprağa verilmiş, organları bağışlanarak 5 hastaya nakledilmişti.
Anadolu Ajansı
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