1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İmamoğlu'nun sergilediği İBB araçlarıyla ilgili yeni gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, ihtiyaç fazlası olarak nitelediği ve Yenikapı Miting Alanı'na çektirdiği araçları araştırmak üzere kurulan İBB Meclisi Araştırma Komisyonu raporunu açıkladı. CHP ve İYİ Partili üyelerin şerh düştüğü raporda "İhtiyaç fazlası olarak sergilenen araçların makam araçları olmadığı, hizmet araçları olduğu tespit edilmiştir" denildi.
 09 Mart 2020 19:11
Yazdır
İmamoğlu'nun sergilediği İBB araçlarıyla ilgili yeni gelişme

İBB Meclisi'nde, "israf" araçları konusunu araştırmak üzere kurulan komisyon çalışmasını 5,5 ayda tamamladı. Komisyonun raporu İBB Meclisi'nin gündemine sunuldu. Raporun "Tespit ve Değerlendirme" başlığı altında özetle şöyle denildi:

"Başkanlık makamına sorduğumuz sorulara uzun bir süre cevap verilmemiştir. Mecliste konuyu dile getirmemiz neticesinden gecikmeli de olsa cevaben komisyonumuza gönderilen dosya herhangi bir üst yazı olmadan, imzasız ve kaşesiz olarak gönderilmiştir. İkazlarımız neticesinden yeniden düzenlenmiş, imzalanmış ve komisyonumuza ulaştırılmıştır. Bilgi almak amacıyla komisyonumuza davet ettiğimiz bürokratlar engellenmek istenmiş, komisyona gelen ve bilgi veren bürokratlar ise bir süre sonra görevden el çektirilmiştir. Bu ve benzeri durumlar nedeniyle komisyonumuza doğrudan bilgi akışı kısıtlanmıştır."

Müdürlüklerden gelen cevapların doğrudan komisyona ulaştırılması konusunda yapılan başvurulara bir cevap verilmediği vurgulanan raporda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Tasarruf Tedbirleri kapsamındaki genelge doğrultusunda İBB'nin de araç iadeleri yaptığının tespit edildiğine dikkat çekildi.

Raporda daha sonra şöyle denildi:

"08.09.2019 tarihinde Yenikapı'daki Miting alanına 731 adet aracın getirildiği belirlenmiş olup komisyonumuzca tespit edilen noktalar;

Destek Hizmetleri Müdürü'nün 24.12.2019 tarihinde komisyonumuza verdiği beyanında, bankaların promosyon araç olarak tahsis ettiği ve kiralık olmayan araçların da alana götürülmüş olduğunu ifade etmiştir. Bedelsiz olarak kuruma tahsis edilen bu ve benzeri araçların israf olarak görülmesinin uygun olmadığı komisyonumuzca değerlendirilmiştir. İdare tarafından iletilen yazılarda alana çekilen 120 adet aracın müteahhit firmalar tarafından bedelsiz olarak iş denetim kapsamında tahsis edilen ve kiralık olmayan araçlar olduğu belirtilmiştir. İhale şartnameleri kapsamında iş denetiminin sağlanması için kuruma bedelsiz ve iş süresince tahsis edilen bu araçlar için herhangi bir ödeme yapılmaması nedeniyle israf olarak görülmesinin uygun olmadığı komisyonumuzca değerlendirilmiştir.

Yenikapı'ya çekilen, müteahhit ve promosyon ürünü dışındaki araçların müdürlükler tarafından gönderilen yazılarda da belirtildiği gibi itfaiye, otobüs, kamyon, evde sağlık hizmeti, zabıta hizmetleri gibi belediye hizmetlerinde kullanılan araçların hizmet aracı olduğu, makam aracı olmadığı tespit edilmiştir. Yenikapı'ya götürülen araçlardan bir kısmının belediyenin öz malı olan resmi araçlar olduğu tespit edilmiştir. Yenikapı'ya gönderilen araçlardan bir kısmının, alana gönderildikten sonra hizmet ihtiyacına binaen geri çekildiği, ilgili müdürlükler tarafından bir süre daha kullanıldığı komisyonumuzca tespit edilmiştir.

İlgili birimlerden gelen cevabi yazılarda toplam 36 adet aracın, makam aracı olduğu ifade edilmiştir. Ancak yapılan incelemede bu araçların Müdürlük hizmetine tahsis edilen ve aktif olarak müdür yardımcısı ve şef pozisyonlarında görev yapan personelin kullandığı hizmet araçları olduğu tespit edilmiştir. Hizmet kalitesi ve çalışma verimliliğinin arttırılması amacıyla yapılan bu uygulamanın israf olarak görülmesinin uygun olmadığı komisyonumuzca değerlendirilmiştir"

"08.09.2019 tarihinde Yenikapı'ya gönderilen araçların bir kısmının 24 Haziran 2019 tarihinden sonra yapılan araç kiralama ihaleleri ile kurumlara alındığı ve sonra ihtiyaç fazlası gibi gösterilerek alana gönderildiği tespit edilmiştir. İhtiyaç fazlası gibi görülüp alana gönderilen bu araçların 23 Haziran seçimleri sonrası neden kiralandığı anlaşılamamıştır. Destek Hizmetleri Müdürü'nün 24.12.2019 tarihli komisyonumuza verdiği beyanında, Yenikapı'ya gönderilip iade edilen araçlardan sonra ilgili birimlerden yoğun bir şekilde araç talepleri geldiği ve bu taleplerin karşılanamadığı ifade edilmiştir. Komisyonumuzca araç ihtiyacı olan bir kurumda ihtiyaç fazlası denilip araçların Yenikapı'ya gönderilmesinin kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu değerlendirilmiştir. 24 Haziran sonrası yapılan araç kiralama ihalelerinde önceki dönemlere göre ciddi fiyat farklılıkları tespit edilmiştir"

KOMİSYONUN GÖRÜŞÜ

"Sonuç olarak komisyonumuzca yapılan araştırmalar, incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde; 08.09.2019 tarihinde Yenikapı Miting alanına gönderilen araçların bir kısmının ihale kapsamında bedelsiz olarak tahsis edilen müteahhit firmalara ait araçlar olduğu, bir kısmının zaten İBB'nin öz malı olduğu, geri kalan kısmının ise İBB'nin çeşitli işlerinde kullanılan hizmet aracı olduğu belirlenmiştir.

Hizmet amaçlı olarak kullanılan bu araçların israf olarak değerlendirilmesi ve bu şekilde kamuoyunu yanıltıcı nitelikte beyan edilmesi komisyonumuzca doğru almadığı kanaatine varılmıştır. Komisyonumuzca edinilen bu bilgiler ışığında yukarıda da belirtildiği üzere Yenikapı Meydanı'na, ihtiyaç fazlası olarak götürülen araçların makam araçları olmadığı, hizmet araçları olduğu tespit edilmiştir"
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
09 Mart 2020 19:43		 Merkel'den mülteci anlaşmasının iyileştirilmesine destek
09 Mart 2020 19:39
Erdoğan'dan gurbetçilere 'koronavirüs' uyarısı
09 Mart 2020 19:19		 'Ocak ve şubat rakamları çok iyi sinyaller veriyor'
09 Mart 2020 18:15
Bakan Dönmez açıkladı, 2023'de devreye girecek
09 Mart 2020 17:42		 Ali Babacan'ın partisinin kuruluş işlemleri tamamlandı
09 Mart 2020 17:04
Bakan Albayrak'tan 'vergi affı' iddialarına cevap
09 Mart 2020 16:59		 Engin Özkoç kavgası İBB Meclisi'nde de devam etti
09 Mart 2020 16:25
Ali Babacan'ın Demokrasi ve Atılım Partisi'nin logosu
09 Mart 2020 15:57		 Erdoğan, Brüksel'e giderken kimseyle tokalaşmadı
09 Mart 2020 15:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:43 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar19:39 - Merkel'den mülteci anlaşmasının iyileştirilmesine destek19:35 - 2. kattan düşen 16 yaşındaki kız yaralandı19:31 - CERN yönetimi Boğaziçi Üniversitesini ziyaret etti19:27 - Kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er toprağa verildi19:23 - Albayrak: Ocak ve Şubat rakamları iyi sinyaller veriyor19:19 - Erdoğan'dan gurbetçilere 'koronavirüs' uyarısı19:15 - Selvinaz'dan acı haber! 463 gün sonra yaşamını yitirdi19:11 - İmamoğlu'nun sergilediği İBB araçlarıyla ilgili yeni gelişme19:07 - Sınırdaki göçmenlerin üzerine traktörle tarım ilacı sıkıldı
19:03 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şehit annesinden teşekkür18:58 - 'Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 18 terörist etkisiz hale getirildi'18:53 - Turizm virüsten sonra tırmanacak18:51 - Magandalara örnek ceza18:51 - Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi18:41 - İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü18:35 - AYM'den Soma'daki maden faciası için hak ihlali kararı18:26 - Borsa, günü düşüşle tamamladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ali Babacan'ın partisindeki kurucuların tam listesi
Gram altın 338 TL'den döndü
Benzin ve motorinde büyük indirim kapıda
Bir ülke iflas ettiğini duyurdu
Kitapta yer alan bölümler öğretmeni açığa aldırdı
Babacan'ın partisinde Beşir Atalay etkisi
Sözleşmeli öğretmen atama tercih başvuruları başladı
Kadına 4x4'lük koruma geliyor
Abdullah Gül'e yakın isimlerden Ali Babacan'a tepki: Kandırıldık
Dört tapu belgesi daha e-devlet'ten alınabilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Şahsiyet 1
Ecem Erkek 4
deva partisi 5
yalova belediyesi'nin ak parti'ye geçmesi 1
ramazan ayında oruç tutuyor musunuz 2
kerim tekin 2
Eril tahakküm 1
3 temmuz kumpasının tescillenmesi 2
yalnız kuş 2
Sılanın özgürlük şarkısı 1
SON İLANLAR
Trakya Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Nevşehir Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 1 personel alacak
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak
Yargıtay sözleşmeli 6 personel alacak
Selçuk Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi 27 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam