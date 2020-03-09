Selvinaz'dan acı haber! 463 gün sonra yaşamını yitirdi
|09 Mart 2020 19:15
|Yazdır
Kaza,1 Aralık 2018 günü saat 13.30 sıralarında Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Devlet hastanesi yönüne giden ve kavşakta ambulansa yol vermek isteyen Selvinaz Salman'ın 07 ADE 339 plakalı motosikletine, Anamur yönünde seyreden Nihat K. yönetimindeki 33 KU 361 plakalı kamyon çarptı. Motosiklet sürücüsü Salman, ağır yaralandı.
Kaza sırasında olay yerinde bulunan 112 Acil ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Selvinaz Salman, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan da Alanya'ya sevk edildi.
ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındıktan sonra bitkisel hayata giren Selvinaz Salman, evine gönderildi. Durumunun ağırlaşması üzerine 8 Mart Pazar akşamı Alanya Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan genç kız, yaşamını yitirdi. Selvinaz Salman'ın cenazesi yarın Korubaşı Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
O dönem ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Nihat K. tutuksuz yargılanıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er toprağa verildi
09 Mart 2020 19:27
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şehit annesinden teşekkür
09 Mart 2020 19:03
|Canan Karatay önerdi, satışlar patladı
09 Mart 2020 16:12
|Sultan Abdülhamid'in saati satılmamış
09 Mart 2020 14:24
|Yusuf İslam ve Gamze Özçelik'e 'Uluslararası İyilik Ödülü'
09 Mart 2020 13:45
|Minik mültecinin ağır yükü
09 Mart 2020 11:14
|Araba fiyatına horoz satışı
09 Mart 2020 10:58
|Fındık'ın önlüğü, okuldaki kulübesine asıldı
09 Mart 2020 10:40
|Zabıtayı görünce dili açıldı, kulakları duymaya başladı
09 Mart 2020 10:38
|Muş'lu küçük dahiye verilen sözler unutuldu
09 Mart 2020 08:50